Врачи поставили Билану неутешительный диагноз

Певец рассказал о заболевании. И пожаловался на адские боли.

Поклонники терзались вопросом, что случилось с Димой Биланом, который попал в больницу. Как писали журналисты, дело приняло столь серьезный оборот, что ему потребовалось хирургическое вмешательство. Оказалось, у певца нашли грыжи в позвоночнике.

"В последнее время у меня были адские боли. Немели пальцы рук – я не мог делать элементарные вещи: застегивать молнии, открывать кошелек, держать что-то в руке. Не мог спать из-за всего этого. Когда обратился к медикам, не мог полчаса лечь на МРТ – препараты не действовали. Мануальщик нашел у меня даже не три, а пять грыж в позвоночнике. Сейчас мне лучше. Уверяю, что после отдыха, который считаю в данном случае необходимым, вернусь и займусь лечением вплотную", – цитирует артиста портал life.ru.

Как писали Dni.Ru, Билан был номинирован на звание "Певец года" на церемонии "Звуковая дорожка МК", но за наградой не приехал. "Я долго тянул, но пришло время, когда все-таки надо заняться здоровьем", – пояснил Дима во время сеанса видеосвязи с залом "Крокус Сити Холл".

Поклонники стали гадать, что стряслось с кумиром, и вспомнили, что в начале прошлого года у него диагностировали гастрит. А до этого Дима попал в клинику с бронхитом и даже лежал под капельницами.

