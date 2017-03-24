Экс-жена миллиардера Саркисова рассталась с молодым актером
Ходят слухи, что рождение общей дочки Лукерии не способствовало улучшению отношений между Юлией Любичанской-Саркисовой и Джеймсом Тратасом. Однако решение расстаться пара приняла после новогодних каникул в Таиланде, куда Юлия отправилась вместе с детьми и избранником. в близком окружении Любичанской рассказали, что в семье поднялся неудобный для многих финансовый вопрос.
Якобы малоизвестный актер Джеймс Тратас едва мог обеспечить дочь, а удовлетворить запросы бывшей жены олигарха молодому артисту и вовсе оказалось не под силу, сообщает Life.ru. Правда это или нет, пока точно неизвестно. Сама Любичанская еще не прокомментировала информацию об изменении своего семейного статуса.
Напомним, об изменениях в жизни бывшей супруги Николая Саркисова журналисты прознали лишь в декабре прошлого года. Поводом стало появлений фотографий в аккаунте Любичанской, на которых был запечатлен ребенок, который даже не умел ходить. В комментариях Саркисова сообщила, что это ее дочь, и зовут ее Лукерия. Подписчики Юлии немедленно обрушили на счастливую мать четверых детей вопросы, кто же является отцом малышки.
Репортеры выяснили, что избранником Саркисовой стал малоизвестный 28-летний актер Джеймс Тратас. Мужчина родом из Литвы. Настоящее имя Тратаса — Жильвинас. Закончив обучение в Литовской академии музыки и театра, Тратас покинул родину и отправился покорять кинематограф Чехии. Однако желаемого успеха работа так и не принесла.
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