Экс-жена миллиардера Саркисова рассталась с молодым актером

По сообщениям некоторых СМИ, бывшая супруга миллиардера Николая Саркисова Юлия рассталась со своим молодым любовником, актером Джеймсом Тратасом. Говорят, избранник не смог обеспечить комфортную жизнь гламурной красотке.

Ходят слухи, что рождение общей дочки Лукерии не способствовало улучшению отношений между Юлией Любичанской-Саркисовой и Джеймсом Тратасом. Однако решение расстаться пара приняла после новогодних каникул в Таиланде, куда Юлия отправилась вместе с детьми и избранником. в близком окружении Любичанской рассказали, что в семье поднялся неудобный для многих финансовый вопрос.

Якобы малоизвестный актер Джеймс Тратас едва мог обеспечить дочь, а удовлетворить запросы бывшей жены олигарха молодому артисту и вовсе оказалось не под силу, сообщает Life.ru. Правда это или нет, пока точно неизвестно. Сама Любичанская еще не прокомментировала информацию об изменении своего семейного статуса.

Напомним, об изменениях в жизни бывшей супруги Николая Саркисова журналисты прознали лишь в декабре прошлого года. Поводом стало появлений фотографий в аккаунте Любичанской, на которых был запечатлен ребенок, который даже не умел ходить. В комментариях Саркисова сообщила, что это ее дочь, и зовут ее Лукерия. Подписчики Юлии немедленно обрушили на счастливую мать четверых детей вопросы, кто же является отцом малышки.

Публикация от JAMΞS TRATAS (@tratas_official) Окт 19 2016 в 1:20 PDT

Репортеры выяснили, что избранником Саркисовой стал малоизвестный 28-летний актер Джеймс Тратас. Мужчина родом из Литвы. Настоящее имя Тратаса — Жильвинас. Закончив обучение в Литовской академии музыки и театра, Тратас покинул родину и отправился покорять кинематограф Чехии. Однако желаемого успеха работа так и не принесла.