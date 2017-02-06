Еле сводящая концы с концами поп-звезда сообщила о горе

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Экс-участница девичьего трио "Сливки" Дарья Ермолаева объявила о личной потере на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. Дарья опубликовала снимок, на которой запечатлела альбомную страницу с фотографиями своих родителей, держащих на руках трехмесячную дочь.
"Прихожу к выводу что ты становишься окончательно взрослым когда больше некому назвать тебя любимой доченькой............. простите все что пропала не отвечаю и не выхожу на связь.... пытаюсь осознать эту страшную потерю и как-то пережить .... ", – написала убитая горем Ермолаева.
По признанию Дарьи, справиться с горем ей помогают ее малолетние сыновья Бруно и Максимус. "огромная благодарность моим детям что не дают времени и возможности упасть в депрессию ...... а лишь силы жить дальше ...... Самый лучший и любимый папа............ надеюсь тебе сейчас лучше и спокойнее наконец........ нет слов чтоб передать КАК я скучаю и грущу .... люблю ВАС всегда .... привет там маме от нас 🙏🏼❤️😞", – обратилась к покойным родителям Дарья.
Ранее Ермолаева сообщала подписчикам о том, что своими силами улучшает свои жилищные условия. Напомним, Дарья снова стала популярной после того, как СМИ всколыхнула новость о том, что экс-солистка группы "Сливки" прозябает в нищете в Бразилии и просит прислать ей денег на лечение.
Забила тревогу подруга Ермолаевой актриса и певица Теона Дольникова. Она рассказала о бедах, которые обрушились на Дарью в соцсети и в качестве доказательства показала фото жуткого жилища Ермолаевой. Якобы в разрушенном доме Дарье, утопающей в долгах, негде даже прилечь.
Неравнодушные люди откликнулись, переслав Ермолаевой более 100 тысяч рублей. Свои комментарии дал и бывший муж Дарьи. Денис Гатальский уличил ее в обмане и назвал исполнительницу аферисткой. Мужчина предположил, что его бывшая жена всех обманывает. Сама Ермолаева опровергла слова экс-супруга.
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