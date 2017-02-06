Кондулайнен пристыдили после эфира с Кизяковым

Елена Кондулайнен стала очередной гостьей передачи Тимура Кизякова "Пока все дома". Однако вскоре после эфира сексапильную актрису буквально пристыдили за ее поведение.

В передаче приняли участие не только сама Елена Кондулайнен, но и ее младший сын Михаил и актер Олег Каменщиков, которого Лена представила как своего друга и партнера по музыкальному дуэту "Кокон".

В передаче Кондулайнен и Каменщиков исполнили песню о поцелуях и любви, причем сделали это так проникновенно, что у ведущего Тимура Кизякова немедленно возник интерес относительно того, что связывает артистов. Однако когда ведущий поинтересовался, не навеяна ли эта песня личными переживаниями, Кондулайнен тут же ответила отказом.

А вот Каменщиков сказал, обратившись к актрисе: "Любовью, Лен, навеяла". А затем Олег сообщил, что Елена покорила его своим замечательным борщом, а первое впечатление, которое она на него произвела, он определил словом "летящая".

Между тем 58-летняя Кондулайнен постаралась убедить Кизякова, что в настоящее время она свободна от любви. "Как один очень известный режиссер сказал, ну, наконец-то она делом занялась. Ушла из любви и делом стала заниматься. Потому что я все время из одной любви в другую. Я так влюблялась! Это просто какой-то ужас! Караул! А теперь все спокойно", – сообщила Елена.

Вот только зрители не поверили словам сексапильной актрисы. В Сети бурно обсуждают эфир с Кондулайнен. Причем Елену буквально пристыдили за ее поведение. "Смотрела эту передачу – она совсем неадекватна. И чем старше, тем больше.. Самое смешное , что все , сидящие за столом это понимают", "Куда дети-то смотрят? Совсем мать им безразлична?! Как-то влиять нужно , и если она совсем неадекватна, как-то объяснять что-ли....", "Когда таланта ноль, надо же выехать на имени кого то, вот и ...", "PR, бедной женщине мужчины сочувствуют и поддерживают.. ну а что делать-то?", "Застряла в роли вечной невесты. Жалкое и смешное зрелище одновременно. Всему свое время. Не гоже бабкам голыми коленками и си...ками трясти", – поделились своим мнением возмущенные зрители.