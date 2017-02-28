Вдова Валерия Ободзинского: Конца ничто не предвещало

Подробности последних дней исполнителя хита "Эти глаза напротив". Трагедия случилась после гулянки в ресторане.

Гражданскую жену Валерия Ободзинского, Анну Есенину, называют также "наследницей", "душеприказчицей", "хранительницей архива" певца. Накануне 20-летия со дня смерти легендарного исполнителя она поделилась с Dni.Ru своими воспоминаниями.

"13 апреля 1997 года мы вернулись из Санкт-Петербурга, там у Валеры было несколько концертов, – рассказала Есенина. – 16 апреля он меня пригласил в ресторан. Честно говоря, я была не рада, но поехала. Оттуда-то и началась гулянка. Что может в этом случае женщина? Мы поругались с Валерой. И он меня оставил, сам ушел. У него было свое общество – любители выпить и погулять. Это все были люди приличные: военные в чинах, интеллигенты, стоматолог, тренер олимпийской сборной. Так за разговорами да за бутылкой проводили время. У всех отдельные квартиры, так что было где встречаться".

"Я начала его искать через друзей-товарищей, – продолжает вдова. – Ранним утром, часов в пять, я пошла в квартиру к полковнику, где они на тот момент гуляли. И как-то смогла Валеру убедить отправиться домой. Дома нашлась бутылка водки – он опохмелился, выпив ровно 50 граммов. Я по рекомендации подруги пригласила врача-нарколога. Тот осмотрел Валеру и предложил поехать в больницу, кровь почистить, подлечиться. А Валера категорически отказывался! Ни в какую. Врач приехал в три часа, уехал в восемь! Пять часов уговаривали. Врач оставил таблетки и рекомендовал давать побольше минеральной воды".

"Сколько раз он был на грани жизни и смерти! В период наркомании он принимал такое количество таблеток, что врачи удивлялись, что он еще живой. Мы в 1995 году прошли все обследования, весь организм полностью проверили. И у него практически никаких болезней не нашли. Представляете, единственное, что выявили, – кисту на почке. И он так расстроился! Я сама удивилась. Стоит ли из-за такой ерунды расстраиваться?! Да у нас кисты во всех органах! После обследования врач его отпустила со словами: "Если будете себя хорошо вести, еще 50 лет проживете!" – вспоминает Анна Есенина.

"Как я себя корю! Думаю, надо было его утащить в больницу! Как-то утащить. А как? Он взрослый мужчина, в сознании. У него же не было белой горячки, чтобы скрутить насильно! Он не болел, не жаловался. Ничто не предвещало конца. Но утром Валеры не стало. Врачи установили сердечную недостаточность", – вздыхает Есенина. 11 марта по ее предложению в Кремле состоится вечер памяти Ободзинского, в котором выступят Александр Серов, Иосиф Кобзон, Лариса Долина, Лев Лещенко, Надежда Кадышева и другие звезды эстрады.