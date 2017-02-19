Актер Олег Тактаров отказался от роли злого ополченца

Российский актер Олег Тактаров рассказал о предложении сыграть злого русского ополченца, поступившее ему из Голливуда. Несмотря на финансовые проблемы он отказался.

Олега Тактарова пригласили на роль "русского мужчины за 40 лет Романа", который по сюжету фильма возглавляет один из отрядов ополчения, противостоящих украинским силовикам в Донбассе. "Роман с дружками, русскими конечно, уничтожил мирную украинскую деревню ,а потом сбил американский военный самолет, всех убил. Один остался и думаю всех нас должен замочить", – кратко пересказал актер поступивший к нему сценарий.

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"У меня сейчас как никогда туго с деньгами, но уже сказал нет этому "заманчивому предложению" из Голливуда", – написал Тактаров на своей странице в Facebook. "Надеюсь судьба мне пошлет другую работу, чтоб как-то помочь детям студентам, но играть это... Лучше голодать", – подчеркнул он.

Запись Олега Тактарова набрала более полутора тысяч лайков и свыше 200 комментариев. Подавляющее большинство пользователей Сети поддержали артиста и его решение. "Красава ! По-мужски...", "Низкий Вам поклон!", "Без слов!!!!!!! Настоящий мужчина!!!!!!", – заметили комментаторы.

Публикация от oleg (@olegtaktarov) Фев 1 2017 в 9:53 PST

В 90-е Олег Тактаров выступал в бойцовском турнире UFC под псевдонимом "Русский медведь" (The Russian Bear) и выиграл турнир UFC 6. После победы Тактаров получил широкую известность и стал сниматься в кино. Участвовал в таких проектах, как "Самолет президента", "Хищники", "Сокровище нации", "Полиция Майями. Отдел нравов", "Generation П".

