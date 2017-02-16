Укупник переехал в гараж из-за жены

В жизни популярного певца Аркадия Укупника произошли серьезные перемены. Исполнитель был вынужден переехать жить в гараж из-за ремонта в доме, который затеяла его жена Наталья.

Однако многочисленным почитателям Укупника не стоит сильно переживать за него. Артист оснастил вместительный гараж всем необходимым для комфортного проживания. Представитель Аркадия сообщил журналистам, что певец и его жена сначала обустроили помещение и только потом приступили к масштабному ремонту в доме.

Наталья задумала сделать семейное гнездо еще более стильным и оборудованным по последнему слову техники. В вопросах оформления комнат супруга звезды активно консультируется со строителями. Ожидается, что работы по ремонту жилища четы Укупников продлятся как минимум полгода.

По информации СМИ, Аркадию принадлежит квартира в шикарном таун-хаусе, расположенном в поселке "Барвиха". Соседями артиста являются сплошь знаменитости: Сергей Мазаев, Дмитрий Маликов, Ева Польна, Борис Моисеев. В одном интервью Аркадий отметил, что ему нравится жить в этом районе. Там отлично развита инфраструктура.

Еще у исполнителя есть необычная квартира в Москве. Аркадий и Наталья захотели продемонстрировать оригинальность мышления и заимели апартаменты, в которых все комнаты имеют неправильную форму – три или пять углов, сообщает сайт Starhit. Оформляла помещение супруга артиста. Для него же, по его словам, главное в доме – чистота и порядок.