Самбурская устроила скандал после интервью

Звезда сериала "Универ" Настасья Самбурская призналась, что после того, как она дала интервью одному из изданий, ее отношения с некоторыми коллегами резко ухудшились. Артистка поведала об этом в микроблоге.

"Дала интервью журналу "Караван". Была откровенно честной. Высказав свою позицию относительно сетевого маркетинга в театре, который устроили некоторые наши артисты, заколебав всех своими экологически чистыми аскорбинками в пять раз дороже, чем в аптеке. Первое время они так наседали, приходили в гримерку и прямо давили на человека и на меня в том числе, мол дай паспорт, заведи карту, купи это, купи то, зачем ты косметикой этой мажешься, это химия, давай я домой приду, покажу, как действует наш порошок, а то у тебя дома радиация, если ты стираешь досей. Я выразила свою позицию, сказав, что актер должен быть актером, а не торгашом, выстраивающим пирамиду из собственных коллег".

Настасья рассказала, что после выхода материала одна из таких коллег перестала с ней здороваться. "А после спектакля и вовсе была послана мною на... после того, как сказала мне перед уходом: "Сколько тебе "Караван" заплатил за то, что ты эту фигню из-под ногтей рассказала?"

Поклонники постарались поддержать звезду. "Вот за что я тебя люблю и уважаю , это за твою индивидуальность и искренность , непосредственность. Ты делаешь и говоришь то, что думаешь, а не то, что требуют шаблоны звездных людей", "Сетевой маркетинг – зло. Тошнит уже от этого впаривания и зомби личностного роста. Правильно, что выссказала свою точку зрения, не нужно молчать, уважаю", – высказались фолловеры.

Фото опубликовано НАСТАСЬЯ СамбурскАя (@samburskaya) Фев 9 2017 в 9:13 PST

Как писали Dni.Ru, совсем недавно Самбурская призналась, что пытается держать себя в руках и не грубить окруающим. "Я могу и послать, но с недавних пор по контракту с одной компанией мне запрещено публично посылать людей. Вот приходится выполнять данное условие, – рассказала актриса.