В семье звезды "Возвращения Мухтара" случилось горе

В семье известного актера и режиссера Александра Жеребко случилось большое горе. Умерла его любимая мама Мария Михайловна.

Александр является племянником Михаила Игнатова, известного актера театра и кино. Жеребко успешно отучился в "Голливудской Киношколе" (США), в Институте телевидения, кино и театра Киевского Международного Университета (Украина) и Римского университета La Sapienza (Италия).

Зрители помнят эффектного 32-летнего брюнета по его ролям в сериалах "Возвращение Мухтара", "Певица", "Вещдок", "Не зарекайся", "Отдел 44", "Клан ювелиров" и многих других.

Как сообщили изданию Dni.Ru в пресс-службе актера и режиссера, Мария была любящей мамой и женой. В последнее время она тяжело болела. Всеми силами Александр Жеребко и его отец делали все возможное и невозможное, боролись и не сдавались до последнего, так как надеялись на лучшее. Однако, к сожалению, им удалось лишь на девять месяцев "украсть у смерти" Марию Михайловну.

Александр благодарен всем, кто ему помогал в этот трудный период. Жеребко особо признателен своей подруге – телеведущей и дизайнеру Татьяне Рамус, а также заслуженному работнику культуры Украины и исполняющему обязанности ректора Киевского национального университета культуры и искусств Игорю Бондарю.

Одна из коллег убитого горем актера написала в соцсети: "Мы все скорбим вместе с Александром Жеребко, который потерял маму накануне... Смерть близких – самый страшный кошмар. Берегите родных!"