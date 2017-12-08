Собчак рассказала о сомнениях в ее психическом здоровье

Ксения Собчак приняла участие в съемках очередного выпуска "Новой фабрики звезд". Светская львица весь вечер шутила.

Журналистка и потенциальный кандидат в президенты на площадке веселилась и шутила. Во время записей отдельных подводок, когда Собчак со сцены объявляла участников, которые уже находились за кулисами, она не смога удержаться от очередной шутки. "Меня же не зарегистрируют. Тут итак сомневаются в моем психическом здоровье", – приводит слова возможного кандидата в президенты портал WomanHit.ru.



Съемки выдались для Ксении Анатольевны веселыми: она успела перекинуться остротами с приглашенным на шоу певцом Стасом Михайловым. Завидев столь редкого гостя светских вечеринок, Собчак не смогла удержаться от комментария. "Стас опять пришел к нас застегнутым на все пуговицы. Элегантен, как рояль. Мне не над чем шутить, придется поговорить серьезно", – заявила ведущая. После этого она спросила певца об отношениях с женой: не ревнует ли она музыканта?".

Да нет, вы знаете, мы с ней уже в таком возрасте увиделись, когда люди встречаются для того, чтобы дополнять друг друга, а не избегать друг друга. Нам очень хорошо вместе", – признался Михайлов. Ксения отметила, что жена исполнителя является его ярой защитницей: "Ваша жена является вашей большой защитницей, я знаю: не дай бог кто-то в „Фейсбуке“ какую-нибудь гадость про Стаса Михайлова напишет – сразу отвечает. Молодец!"

Напомним, о своем решении идти на выборы президента России в 2018 году Собчак заявила в октябре. За ней мгновенно повторили еще несколько скандальных представительниц шоу-бизнеса: Екатерина Гордон, Анфиса Чехова и Елена Беркова. Последняя уже пригрозила в случае победы на выборах озаботиться длиной юбок россиянок и прозрачностью их одежды.

"Всех их – Собчак, Гордон и других – уже давно стали забывать. Просто Собчак оказалась умнее и расторопнее всех остальных, и именно она соберет на этой теме наибольший хайп", – рассказал в беседе с корреспондентом Dni.Ru политолог, профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев.

По словам эксперта, своим выдвижением телеведущая просто подала пример остальным. "Все ее завистницы моментально встрепенулись и начали сокрушаться, почему они сами до этого не додумались. И пока не поздно, пока тема еще в тренде, они тоже решили выступить и заявить о своем выдвижении", – заявил эксперт.