Харламову указали на измену Асмус

Лена Миро объяснила неожиданную смену имиджа актрисы Кристины Асмус, которая обнародовала фотографии, где запечатлена в образе жгучей брюнетки с короткой стрижкой. По мнению блогера, это может свидетельствовать об измене.

На своей официальной страничке в социальной сети "Живой журнал" Лена Миро поделилась с многочисленными читателями своими свежими рассуждениями о представителях отечественного шоу-бизнеса. На сей раз Миро не смогла оставить незамеченными фотографии актрисы Кристины Асмус. На них светловолосая артистка предстала жгучей брюнеткой с короткой стрижкой, в минимуме одежды и с несчастным взглядом.

В публикации Лена обратилась к мужу Кристины, шоумену Гарику Харламову. "Гарик, да ты не видишь!" – озаглавила свой свежий опус блогер. Далее Миро извинилась перед женской половиной читателей. "Простите, зайки, но сегодня я выдам нашу страшную тайну всем пацанам. Сделаю это на примере женщины, которая тупо спалилась. Глупо. Сама. Подставилась так, что теперь ее мужу будет понятно все", – объявила Миро.

Лена опубликовала фото Кристины в необычном образе. "Гарик, ты хоть и толстый, но должен знать это. Если женщина меняет прическу, она хочет перемен в личной жизни. Если кардинально меняет образ, ее уже точно, кроме мужа, кто-то пердолит", – высказала утверждение блогер.

Публикация от Asmus Kristina (@asmuskristina) Дек 6 2017 в 12:44 PST

Затем она обратилась к женской аудитории подписчиков: "Да, дорогие, это наша страшная тайна, которую вы сами по глупости выдаете всем окружающим. Тупые мужья ваши списывают смену имиджа на ПМС, но, как не зря говорят, муж всегда узнает об измене последним".

По мнению Миро, "все уже видят" и "все понимают". Блогер призвала мужчин подумать, "для кого ваша баба старается", а женщин – "отрицать все до последнего". "И это правильно, потому что отрицать измену нужно, даже если вас застукают в постели с любовником. Но тут – Интернет, здесь можно говорить правду. Лично вас ведь не спалят, а на семейное спокойствие остальных вам плевать", – заключила Лена Миро.