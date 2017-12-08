Харламову указали на измену Асмус

Эксклюзив Интервью Николаев о своей онкологии Cледователь добил Цымбалюк-Романовскую Куда исчезла капсула с прахом Джигарханяном

Выбор читателей

Васильева накричала на Бузову перед камерами (видео)
Цымбалюк-Романовскую парализовало из-за Джигарханяна
Беременной Рапунцель предъявили новое обвинение
Маслякова уволили из КВН после громкого скандала
Бузову убрали с Первого канала после скандала
Неузнаваемую Пугачеву обвинили в лицемерии
партнеры
Пятница 8 декабря
Лента новостей
16:42
Главврач больницы выставил голых покойников на мороз
16:36
Милая такса напомнила людям об унижениях
16:09
Безумные регионы: ростовчанин дважды изнасиловал школьницу
16:09
Олимпийские страдания
16:08
Туристы из России устроили давку в аэропорту Пхукета
16:07
Рецепт баранины по-махачкалински
15:54
Кассир McDonald's избил недовольного клиента (видео)
15:50
Школьники "заминировали" однокласснику тапок
15:36
Госдума ответила на антироссийское решение МОК
15:26
Ученые открыли гей-гены
15:03
Либералы требуют покаяния за поведение Путина
15:02
Звезда мирового бокса Мейвезер выбирает для инвестиций Россию
14:53
Полиция обнаружила арсенал оружия в квартире москвича
14:47
В утечке радиации на Урале обвинили США
14:41
Житель Рязани разобрал экс-супругу и троих детей на органы
14:16
Банк России попал под шквал критики
14:15
В Крыму перевернулся пассажирский автобус
14:10
Появился список "обреченных" российских олимпийцев
13:57
Состояние больного Саакашвили резко ухудшилось
13:55
Программа "Народный гараж" облегчила жизнь москвичей
13:53
Телефонных террористов ждет суровое наказание
13:35
59-летний Александр Васильев вернул молодость
13:08
В Поморье женщина зарезала сожителя из-за пощечины
13:06
Володин поздравил героев Отечества с праздником
12:49
РЖД разрешила вечный спор о верхних полках в поездах
12:47
Банда малолеток обчистила дачу пенсионерки
12:16
За жестокое обращение с животными станут давать до пяти лет
12:08
Среди зимы в Москву вернется аномальное тепло
12:04
Женщина с перемотанной скотчем головой вылезла из Москвы-реки
12:01
Прыщ на лице косметолога оказался раковой опухолью
11:51
Совет на выходные
11:36
Елизавета II удивила нелепым нарядом на встрече с африканцами
11:10
Россиянам простят долги по кредитам к Новому году
10:59
Белку-толстуху поймали на воровстве рождественских угощений (видео)
10:42
Трамп оправдался за безумный поступок
10:31
Россиянам грозит жесткий техосмотр
10:30
Главные события Москвы с 8 по 14 декабря
10:15
США готовят гадкую провокацию на Олимпиаде
10:08
Куда ушли миллиарды Захарченко
10:06
Трагические судьбы звезд порно
10:05
В Москве мусоровоз протаранил автобус
09:42
Текст молитвы "Отче наш" предложили изменить
09:24
Россиян хотят обложить новым налогом
09:22
На севере Москвы водитель сбил женщину с ребенком
09:02
Порошенко начал развал Украины в ускоренном режиме
09:00
В России цены на продукты побили все рекорды
08:38
В Подмосковье произошел крупный пожар
08:25
Путин и Эрдоган приструнили безрассудного Трампа
08:17
Миллиардер Усманов поставил на место потерявший совесть МОК
07:55
Следователи изучают дело о выпавшем из автобуса ребенке-инвалиде
21:50
Звезду "Битвы экстрасенсов" задержали из-за бомбы
21:29
Изменщик Руссо поставил условие избитой и униженной красавице-жене
21:25
В американской школе произошла стрельба
21:25
Кто задержал самолеты в московских аэропортах
21:12
Предатель Родченков примет жуткую смерть
20:56
Безумные регионы: мужчина избил ребенка
20:48
В Дагестане верят в "Единую Россию"
20:29
Электричка насмерть сбила мужчину под Москвой
20:20
На Урале зафиксировали серию ядерных взрывов
19:55
Как работает программа реновации в Москве
19:50
На выступлении у Бузовой из платья выскочила грудь (видео)
19:43
Родственники заявили о пропаже сына Шукшиной после скандала
19:18
Госдума настроила сельское хозяйство на рост
19:14
Боярский делит наследство Зельдина с его племянником
19:02
Поклонники Тимати парализовали вход в "Европейский"
18:43
Пропавшую звезду "Дома-2" нашли в колонии
18:30
Пассажиры пожаловались на дым в московском метро
18:23
Москва создает карьерные лифты для талантливой молодежи
18:17
Жуткие фото горящей Калифорнии
18:09
Летучая со скандалом ушла с Первого канала
17:45
Почему стоит сходить в парк "Зарядье"
17:28
Бывшей жене Джигарханяна грозит два года тюрьмы
17:23
Как планеты влияют на судьбу
17:01
Подмосковная компания вложилась в социалку
17:00
Поющий хиты Королевой маньяк-гей осчастливил полицейских на допросе (видео)
16:36
Школьница пыталась утопить новорожденного в унитазе
16:35
Копенкина с Шаляпиным: Узнала все про обряд венчания
16:35
Друг Цымбалюк-Романовской о брюзжащем и жрущем виски Джигарханяне
16:33
Курящий пассажир сорвал перелет из Петербурга в Нальчик
16:26
Россия заводов за Путина
16:02
Пышную россиянку судят за лжебеременность
15:52
Грязный Саакашвили решился на отчаянный шаг
15:51
Неожиданные похороны Караченцова возмутили россиян
15:47
По Химкам прокатилась волна автомобильных краж
15:36
Под Москвой белорус умер после выстрела в пах
15:29
Шифрин о ситуации с Джигарханяном: Я не знаю большего позора
15:27
Секс на скорости 112 км/ч сняли на видео
15:22
Покорный Мутко готов уйти в отставку
14:52
"Аэрофлот" определил лучших будущих пилотов
14:52
Новогодний стол ударит по карманам россиян
14:45
Рак предложили лечить лекарством от диабета
14:41
Безрассудное решение Трампа открыло врата ада
14:39
Нейтральный флаг для России: унижение или победа
14:33
Три новых романа от мастеров детектива
14:12
Под Петербургом жених сжег бывшую за интимные фото
14:07
Флаг России появится на Олимпиаде через iPhone
14:01
В Москве объявили желтый уровень опасности
13:58
Банк "Возрождение" взял "Финансовый олимп"
13:38
Казаченко вышвыривает на улицу жену с малым дитем на руках
13:37
Госдума помогает решить проблемы аграриев
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Обиженная Пугачева отказалась петь для россиян
На выступлении у Бузовой из платья выскочила грудь (видео)
Скандальное шоу с Бузовой убрали с Первого канала
Шифрин о ситуации с Джигарханяном: Я не знаю большего позора
Cледователь добил ушлую Цымбалюк-Романовскую
Пропавшую звезду "Дома-2" нашли в колонии
Шоу-бизнес

Харламову указали на измену Асмус

Гарик Харламов и Кристина Асмус. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya
Лена Миро объяснила неожиданную смену имиджа актрисы Кристины Асмус, которая обнародовала фотографии, где запечатлена в образе жгучей брюнетки с короткой стрижкой. По мнению блогера, это может свидетельствовать об измене.
прочитано 6039 раз

На своей официальной страничке в социальной сети "Живой журнал" Лена Миро поделилась с многочисленными читателями своими свежими рассуждениями о представителях отечественного шоу-бизнеса. На сей раз Миро не смогла оставить незамеченными фотографии актрисы Кристины Асмус. На них светловолосая артистка предстала жгучей брюнеткой с короткой стрижкой, в минимуме одежды и с несчастным взглядом.

ПО ТЕМЕ

Харламов и Асмус разъехались

Харламов о невероятных ногах Асмус

 Кристина Игоревна Асмус

Кристина Игоревна Асмус актриса

В публикации Лена обратилась к мужу Кристины, шоумену Гарику Харламову. "Гарик, да ты не видишь!" – озаглавила свой свежий опус блогер. Далее Миро извинилась перед женской половиной читателей. "Простите, зайки, но сегодня я выдам нашу страшную тайну всем пацанам. Сделаю это на примере женщины, которая тупо спалилась. Глупо. Сама. Подставилась так, что теперь ее мужу будет понятно все", – объявила Миро.

Лена опубликовала фото Кристины в необычном образе. "Гарик, ты хоть и толстый, но должен знать это. Если женщина меняет прическу, она хочет перемен в личной жизни. Если кардинально меняет образ, ее уже точно, кроме мужа, кто-то пердолит", – высказала утверждение блогер.

Затем она обратилась к женской аудитории подписчиков: "Да, дорогие, это наша страшная тайна, которую вы сами по глупости выдаете всем окружающим. Тупые мужья ваши списывают смену имиджа на ПМС, но, как не зря говорят, муж всегда узнает об измене последним".

По мнению Миро, "все уже видят" и "все понимают". Блогер призвала мужчин подумать, "для кого ваша баба старается", а женщин – "отрицать все до последнего". "И это правильно, потому что отрицать измену нужно, даже если вас застукают в постели с любовником. Но тут – Интернет, здесь можно говорить правду. Лично вас ведь не спалят, а на семейное спокойствие остальных вам плевать", – заключила Лена Миро.

Автор: Наталья Аряева8 декабря 2017, 13:41
ФОТОРЕПОРТАЖ

Асмус поразила женственностью на премии

567

комментарии

Политика

Состояние больного Саакашвили резко ухудшилось
Затравленного Порошенко кнутом гонят с Украины
Трамп оправдался за безумный поступок
Как России вести себя с Западом

Шоу-бизнес

Мать Борисовой разоблачила скотское шоу Шепелева
Поиски исчезнувшей звезды "Дома-2" осложнились
Дочь Высоцкой и Кончаловского привезли в Россию
Харламову указали на измену Асмус

Проишествия

В утечке радиации на Урале обвинили США
Под Петербургом жених сжег бывшую за интимные фото
Пограничники нашли в чемодане грузинку
Главред популярного портала умерла во сне в 28 лет

Lifestyle

Лоза высказался об умершем от рака музыканте
Три новых романа от мастеров детектива
Чулпан Хаматову гонят из театра "Современник"
Получивший женскую награду Владимир Этуш сделал заявление
Шоу-бизнес

Шифрин о ситуации с Джигарханяном: Я не знаю большего позора

Юморист высказался о скандале
Шоу-бизнес

Пропавшую звезду "Дома-2" нашли в колонии

Мария Политова сбежала к бывшему любовнику
Шоу-бизнес

Беременную Анну Ардову бросил любовник

Актриса дала откровенное интервью
Шоу-бизнес

Как живет виновник гибели Марины Голуб

Сегодня, 8 декабря, актрисе исполнилось бы 60 лет

Гороскоп

Совет на выходные
Предатель Родченков примет жуткую смерть
Чем маги и ведьмы ответят простым смертным
Цымбалюк-Романовской сообщили о проблемах со здоровьем

Фоторепортажи

59-летний Александр Васильев вернул молодость
Трагические судьбы звезд порно
Жуткие фото горящей Калифорнии
Лобода заткнула за пояс Гагарину и Пугачеву

Спорт

Появился список "обреченных" российских олимпийцев
США готовят гадкую провокацию на Олимпиаде
Миллиардер Усманов поставил на место потерявший совесть МОК
Нейтральный флаг для России: унижение или победа

Регионы

Житель Рязани разобрал экс-супругу и троих детей на органы
Банда малолеток обчистила дачу пенсионерки
Безумные регионы: мужчина избил ребенка
На Урале зафиксировали серию ядерных взрывов
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru