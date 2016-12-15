Харламов о невероятных ногах Асмус

Резидент Comedy Club Гарик Бульдог Харламов не на шутку удивил почитателей своими умозаключениями о любви. Шоумен дал искрометное интервью, в котором рассказал о том, как мужчины соблазняют женщин, и о невероятных ногах Кристины Асмус.

Гарик считает, что девушки зря ждут подвигов от парней. По мнению юмориста, все потуги мужчин, пытающихся оригинальным способом соблазнить понравившуюся женщину, выглядят глупо.

"Все эти безрассудные поступки ради любви навязываются нам через кино, литературу, и мы воспринимаем это как норму. На самом деле, это женское восприятие отношений, ведь женщине всегда хочется видеть мужчину в каких-то экстремальных ситуациях. Наверное, это естественно, продолжение животного начала в человеке", – отметил Харламов.

Шоумен сравнил людей с другими представителями фауны, которые уже давно вымерли.

"Давайте посмотрим в далекое прошлое, на тех же динозавров. Недавно смотрел передачу о том, как огромные аргентинозавры искали себе пару. Самка вставала в центр джунглей, поворачивала голову и издавала характерный звук, на который сбегались все окрестные самцы. Но должен остаться только один, правильно? Чтобы обладать дамой, нужно было уничтожить соперников физически. Вот и дрались они до смерти, а она, чувствуя свое превосходство, смотрела на этот ужас и кровищу, как они орут и умирают за ее, скажем прямо, тело. Ну и в конце самый сильный самец, весь переломанный, перекусанный, до нее еле доползал и уже как мог делал дело – вот это и есть глупости ради любви", – убежден Гарик.

✌��️☀️⛰�� Фото опубликовано Asmus Kristina (@asmuskristina) Авг 3 2016 в 3:09 PDT

По мнению резидента Comedy Club, женщины хотят видеть в мужчинах каких-то супергероев. "Чтобы мы падали к их ногам с небоскребов, чтобы были принцами на белом коне или как вон тот чернокожий мачо из рекламы с кубиками пресса, бриллиантами в кармане и сладкими речами. Но мужчины – это про другое, мы активируемся в момент конфетно-букетного периода, чтобы отогнать остальных самцов, душимся Old Spice, в конце концов. А потом, когда женщина определилась, мужик успокаивается, теперь есть семья, все устроено, и в этот самый момент включается этот самый зуд у женщины, ей хочется побольше драмы, нервов, и, конечно, чтобы ее добивались, хвалили. Если кратко, то происходит примерно так: женщина – "Прыгни со скалы, и тогда, возможно, я разденусь", мужик – "пузо, пиво, футбол, друзья, рыба, Ростов", – иронизирует Харламов. – Только алкоголь решает подобную проблему с обеих сторон, других рецептов нет".

Фото опубликовано Asmus Kristina (@asmuskristina) Ноя 19 2016 в 1:45 PST

Шоумен является примерным семьянином и на других женщин давно уже не заглядывается. "Я обращаю внимание только на свою жену, и точка. Скажу банальные вещи: мужчина любит глазами. Так и про мою жену: понравились ее волосы, глаза, нос, уши, руки, невероятные ноги. Короче говоря, все понравилось!" – цитирует любящего мужа сайт Maximonline.ru.