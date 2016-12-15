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Харламов о невероятных ногах Асмус

Гарик Харламов и Кристина Асмус.Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya
Резидент Comedy Club Гарик Бульдог Харламов не на шутку удивил почитателей своими умозаключениями о любви. Шоумен дал искрометное интервью, в котором рассказал о том, как мужчины соблазняют женщин, и о невероятных ногах Кристины Асмус.
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Гарик считает, что девушки зря ждут подвигов от парней. По мнению юмориста, все потуги мужчин, пытающихся оригинальным способом соблазнить понравившуюся женщину, выглядят глупо.

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"Все эти безрассудные поступки ради любви навязываются нам через кино, литературу, и мы воспринимаем это как норму. На самом деле, это женское восприятие отношений, ведь женщине всегда хочется видеть мужчину в каких-то экстремальных ситуациях. Наверное, это естественно, продолжение животного начала в человеке", – отметил Харламов.

Шоумен сравнил людей с другими представителями фауны, которые уже давно вымерли.

"Давайте посмотрим в далекое прошлое, на тех же динозавров. Недавно смотрел передачу о том, как огромные аргентинозавры искали себе пару. Самка вставала в центр джунглей, поворачивала голову и издавала характерный звук, на который сбегались все окрестные самцы. Но должен остаться только один, правильно? Чтобы обладать дамой, нужно было уничтожить соперников физически. Вот и дрались они до смерти, а она, чувствуя свое превосходство, смотрела на этот ужас и кровищу, как они орут и умирают за ее, скажем прямо, тело. Ну и в конце самый сильный самец, весь переломанный, перекусанный, до нее еле доползал и уже как мог делал дело – вот это и есть глупости ради любви", – убежден Гарик.

✌��️☀️⛰��

Фото опубликовано Asmus Kristina (@asmuskristina)

По мнению резидента Comedy Club, женщины хотят видеть в мужчинах каких-то супергероев. "Чтобы мы падали к их ногам с небоскребов, чтобы были принцами на белом коне или как вон тот чернокожий мачо из рекламы с кубиками пресса, бриллиантами в кармане и сладкими речами. Но мужчины – это про другое, мы активируемся в момент конфетно-букетного периода, чтобы отогнать остальных самцов, душимся Old Spice, в конце концов. А потом, когда женщина определилась, мужик успокаивается, теперь есть семья, все устроено, и в этот самый момент включается этот самый зуд у женщины, ей хочется побольше драмы, нервов, и, конечно, чтобы ее добивались, хвалили. Если кратко, то происходит примерно так: женщина – "Прыгни со скалы, и тогда, возможно, я разденусь", мужик – "пузо, пиво, футбол, друзья, рыба, Ростов", – иронизирует Харламов. – Только алкоголь решает подобную проблему с обеих сторон, других рецептов нет".

Шоумен является примерным семьянином и на других женщин давно уже не заглядывается. "Я обращаю внимание только на свою жену, и точка. Скажу банальные вещи: мужчина любит глазами. Так и про мою жену: понравились ее волосы, глаза, нос, уши, руки, невероятные ноги. Короче говоря, все понравилось!" – цитирует любящего мужа сайт Maximonline.ru.

Автор: Милена Жарова15 декабря 2016, 18:09
ФОТОРЕПОРТАЖ

Асмус поразила женственностью на премии

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