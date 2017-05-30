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Харламов и Асмус разъехались

Кристина Асмус и Гарик Харламов. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya
Супруги Гарик Харламов и Кристина Асмус очень занятые люди. Они не только много работают, но и гастролируют. Причем артисты разъехались по разным городам.
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Участник популярного шоу Comedy Club Гарик Харламов вместе со своими друзьями и коллегами Тимуром Батрутдиновым, Демисом Карибидисом и Андреем Скороходом начал большой гастрольный тур. Развлекательная программа квартета называется коротко: "Мы". Первым городом в длинном списке остановок артистов оказался Воронеж.

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Гарик Харламов актер, телеведущий

На своей официальной страничке в социальной сети Instargam Гарик Харламов опубликовал фотографию, на которой запечатлен на фоне здания Воронежского областного суда. "Через несколько часов на суд Воронежского зрителя, мы представим нашу новую программу "Мы". Надеюсь приговор будет положительный", – не смог обойтись без шутки Харламов.

Многочисленные подписчики отреагировали на свежую публикацию Гарика. Причем многие комментарии оказались также не лишенными юмора. "Когда освободился)))", "Красава ! Заходи в гости )", "Гарик братишка ты ли это?)", "Гарик приезжай в Краснодар!)", "Докатился", "Отпустили всё таки", "Я приду))😝", "Гарика отпустили под подписку", – высказались о публикации фанаты.

При этом супруга Харламова, актриса Кристина Асмус также гастролирует. Буквально день назад популярная актриса была в Нижнем Новгороде. Об этом стало известно после того, как Кристина опубликовала фото в своем аккаунте в той же соцсети, где заснята сразу после спектакля.

"Нижний Новгород, спасибо за чудесные гастроли!! 👍🏻❤️Ближайший мой спектакль в @ermolova_theater 4 ИЮНЯ – наш хулиганский #РЕВИЗОР!!)))) 😜 До встречи!! ✌🏻✌🏻✌🏻💋💋💋 " – написала Кристина.

Отметим, что несмотря на кочевой образ, который так свойствен артистам, постоянные тусовки, где частенько ищут счастья одинокие мужчины и женщины, Гарик Харламов является примерным семьянином и на прочих представительниц прекрасной половины человечества давно уже не заглядывается. "Я обращаю внимание только на свою жену, и точка. Скажу банальные вещи: мужчина любит глазами. Так и про мою жену: понравились ее волосы, глаза, нос, уши, руки, невероятные ноги. Короче говоря, все понравилось!" – в недавнем интервью заявил Харламов.

Автор: Наталья Аряева30 мая 2017, 15:51

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