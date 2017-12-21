Тимур Батрутдинов поделился надежной защитой

Немногие из нас могут не спать 48 часов. Тем более непросто стоять на страже доброго имени и неизменной привлекательности Тимура Батрутдинова целых двое суток.



Испытание № 1. Тимуру предстоят испытания и настоящая проверка на прочность. Получится ли у него облиться ледяной водой, съесть много бургеров, корицы, сделать боттл флип челлендж и даже сказать "Old Spice" открытым ртом – узнаем очень скоро.

Испытание № 2. Рассмешить того, кто, кажется, знает все шутки в мире и может придумать еще столько же. Но есть цель – установить рекорд в 48 часов непрерывного смеха. Оценивать попытку будет очень серьезный ученый.

Испытание № 3. Может показаться, что мы видели Тимура во всех возможных и невозможных ролях. Однако новое откровение никого не оставит равнодушным. Тимур стал бьюти-блогером для настоящих мужиков. Он расскажет про легендарный дезодорант, которого так не хватало великим путешественникам, первопроходцам и космонавтам.

"Я очень рад присоединиться к братству Old Spice! Почему? Да потому что это очень классный бренд, который любят самые крутые мужики во всем мире. Если Терри Крюс или Исайя Мустафа назовут меня "бро", я не буду против. Мне кажется, история с забавными и классными челленджами от Old Spice – это весело и круто, и я буду только рад принять в них участие, особенно если у меня есть такая надежная защита", – прокомментировал свое участие Тимур Батрутдинов.