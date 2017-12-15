Обожженная Лера Массква сделала заявление

После страшного пожара Лера Массква осталась без квартиры, а сама с ожогами вместе с мужем и сыном попала в больницу. Наконец артистка нашла в себе силы обратиться к общественности.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Лера Массква опубликовала жуткое фото своей сгоревшей квартиры (вернее того, что от нее осталось после пожара). Певица рассказала последние новости. Оказалось, ее с мужем перевели из реанимации в обычную палату, а сын уже дома у бабушки. По словам певицы, с ним все хорошо.

Лера поблагодарила всех за помощь. "Огромное спасибо сотрудникам МЧС, сотрудникам Скорой помощи, сотрудникам Ожогового центра —это невероятные люди! Огромное спасибо вам за ваше беспокойство о нас, за вашу готовность помочь, мы очень это ценим. Честно, я никогда в своей жизни не чувствовала такой волны любви и поддержки, никогда не думала, что столько людей готовы помочь нам всеми возможными способами (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – призналась артистка.

Она отметила, что пока не знает всех масштабов бедствия и сейчас занята тем, что пытается примириться с новой реальностью. "Я не знаю, что нам нужно, не знаю, что будет дальше и с какой стороны к этому подступиться. Каждое утро я просыпаюсь и мне кажется, что все это мне приснилось, на это уходит где-то минута, но кажется, что очень долго и пока у меня задача максимум – избавиться хотя бы от этого. Я где-то читала, что если вы в ступоре и не можете пошевелиться, то не надо пытаться вскакивать и бежать, для начала попробуйте пошевелить хотя бы мизинцем. Поэтому я написала себе маленький план и буду его придерживаться: выйти из больницы, сделать паспорт, мазать ранки кремом, восстановить учебный процесс ребенку, восстановить телефон, купить кроссовки – главное начать и все придет в норму", – уверена Лера.

Публикация от Лера Массква-Евлахова (@masskva) Дек 14 2017 в 9:42 PST

От квартиры, по словам певицы, остался "кусочек" спальни и шкаф в детской. Гостиная и кухня сгорели полностью. "Как и почему это произошло, мы пока не знаем", – сообщила артистка. В заключение она написала: "Главное – что у меня есть родители, семья, мои близкие, мои друзья, моя команда, наша школа – все они меня очень поддерживают и очень мне помогают. Никогда в жизни я так ярко не чувствовала, что вот правда, единственное, что важно в жизни, это те, кто вокруг вас. В общем, берегите друг друга, своих родных, близких, любимых, а мы будем держать вас в курсе❤".