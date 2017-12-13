Актриса Захарова рассталась с Дорониным

Звезда юмористического сериала "Счастливы вместе" Юлия Захарова поставила точку в отношениях со своим возлюбленным Александром Дорониным. Популярная театральная актриса объяснила, что чувства остыли.

Актриса Юлия Захарова и музыкант Александр Доронин познакомились на Кипре в 2013 году. Почти три года влюбленные прожили в гражданском браке. Они даже планировали расписаться. Однако отношения зашли в тупик, и Захарова с Дорониным решили расстаться. "Мы с Сашей больше не вместе. Расстались без ссор, просто чувства остыли..." – объяснила журналистам популярная актриса.

Однако Юлия призналась, что такое решение далось ей непросто. "Разрыв я переживала тяжело, все-таки это многолетняя привязанность друг к другу. Мне помогли слова из интервью актрисы Евгении Крюковой: "В судьбе каждого человека наступают моменты, когда он не понимает, что происходит. Но если ты был хорошим и открытым, то жизнь подарит тебе истинную любовь!" Поэтому оставила негатив в прошлом", – цитирует Юлию Захарову StarHit.

Чтобы отвлечься, артистка решила с головой погрузиться в работу. "С подругой – режиссером Марией Зарянко хочу открыть театральный проект, соберем людей, неравнодушных к поэзии. Они смогут выступать на сцене с понравившимися стихотворениями! Я сама увлекаюсь сочинительством. Помню, когда-то выступала перед учеными на одном из праздничных корпоративов. Получила большое удовольствие от общения с гостями и атмосферы в целом! Для проекта мы написали несколько авторских песен, они будут играть фоном", – рассказала актриса.

Напомним, Юлия Захарова прославилась благодаря сериалу "Счастливы вместе". Актриса сыграла соседку и лучшую подругу главной героини. Причем роль Захаровой оказалась монументальной – с ее персонажем много всего случилось: вначале она вышла замуж и была без памяти влюблена в мужа, роль которого исполнил актер Алексей Секирин. Однако их отношения зашли в тупик, и пара оформила развод. Спустя время героиня Захаровой встречает новую любовь в лице персонажа актера Павла Савинкова.