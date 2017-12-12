Из Маликова выкачают кровь

Очередной пост Дмитрия Маликова в Twitter перерос в жаркую дискуссию. А ведь певец просто поделился впечатлением о фильме.

"Посмотрел Звездные Войны, не понял только, что такое мидихлорианы и как они передаются? Надеюсь,не половым путем?))" – написал в соцсети Дмитрий.

Подписчики тут же стали соревноваться в остроумии и предлагать певцу свои варианты ответа на интересующий его вопрос. Маликову посоветовали провериться на хламидиоз, а также выдуманные инфекции, передающиеся половым путем.

В итоге Дмитрий так и не разобравшись в биологических нюансах ранее недиагностированных элементов, решил проверить свою кровь на наличие мидихлориан. "А кто может меня проверить на мидихлориан? Хочу быть не только императором, но и джедаем", – заявил артист.

Помощь артисту предложила одна из медицинских компаний. "Дмитрий, добрый день! На мидихлорианы не проверим, а на показатели,которые влияют на силу и здоровье – легко". Музыкант предложение принял, на что медики ему ответили: "Кровь твою примем мы. Да пребудет с тобой сила". Видимо теперь из артиста выкачают кровь для анализов.

