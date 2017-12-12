Солистка "Стрелок" впервые стала мамой

Аиду Слезовскую поздравляют с рождением дочери. Певица намерена быстро восстановиться и вернуться на сцену.

Аида Слезовская – самая яркая участница группы "Стрелки". Она, пожалуй, единственная, кто в этом коллективе умел петь, а не просто открывал рот под чужую фонограмму. Но ее карьера пошла в гору после ухода в сольное "плавание". Сегодня певица выступает под псевдонимом AIDA, а ее голос звучит в хитах многих артистов.

Но работа работой, а личная жизнь важна. И в обед 12 декабря Аида впервые стала мамой. Она родила очаровательную девочку весом 3 350 граммов и ростом 52 сантиметра. Отец ребенка – музыкант, бас-гитарист Артем Сафонов. Имя новорожденной пока не выбрали.

Корреспондент Dni.Ru первым поздравил Аиду с радостным событием. "Я наблюдалась в американском центре, рассматривала несколько вариантов мест, где стану мамой, но решила рожать в Первом роддоме, потому что побывавшие там подруги очень советовали. А после знакомства с врачом я поняла, что не ошиблась в выборе, – рассказала певица. – Мы заранее купили почти все необходимое: кроватку, пеленальный столик с комодом. Всю беременность до самых родов я продолжала работать. Хочу быстро восстановиться и вернуться на сцену", – рассказала AIDA.