Малинин набросился с обвинениями на вторую жену отца

Скандал вокруг семьи знаменитого певца Александра Малинина продолжается. Артист обвинил вторую жену своего отца в попытке нажиться на знаменитой фамилии.

Женщина не пустила на порог родного дома Олега, брата известного певца, который приехал навестить больного отца. Ему сказали, что не хотят видеть никого из родных Николая Степановича. Как оказалось, тот уже неделю, как выписался из больницы – страшный диагноз, инсульт, не подтвердился.

"Жена Николая Степановича его родного сына даже на порог не пустила. Видимо, человеческие отношения ей не нужны. Нужен грязный пиар, дешевое шоу и удовлетворение личных амбиций двух озлобленных женщин за счет самых близких людей – детей и мужа", – написал в своем Instagram знаменитый певец.

Публикация от Александр Малинин (@alexandr_malinin) Ноя 8 2017 в 2:22 PST

Он обвинил Татьяну Выгузову, вторую жену своего родителя, в том, что она специально отправила мужа в больницу, чтобы заработать на этом. "В приемном покое его уже ждали журналисты, готовые снимать "сенсацию", – возмущается Малинин. Он призывает журналистов прекратить приглашать Татьяну на ток-шоу.

Напомним, несколько недель назад Татьяна Выгузова пришла в студию передачи "На самом деле". Она заявила, что ее супруг, отец знаменитости, перенес инсульт и находится в тяжелом состоянии. "Никто даже не позвонит, ни сын, ни его сноха любимая. С отцом произошел инсульт. Он сейчас лежит в больнице в очень тяжелом состоянии, он даже не ходит и не понимает уже, что говорит", – возмущалась Татьяна.

Публикация от Александр Малинин (@alexandr_malinin) Авг 26 2017 в 5:10 PDT

По ее словам, отец очень хочет увидеться с Александром, "попрощаться", как говорит женщина. Но Малинин отказывается приезжать к родителю, уверяет Татьяна. "Потому что отец – простой работяга, а не олигарх! Мы на концерт к Саше несколько раз ездили. Так он ни разу ничего хорошего со сцены ни про отца, ни про мать не сказал", – говорит она.