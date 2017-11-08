Стриженова разъехалась с мужем после годовщины свадьбы

Екатерина Стриженова дала откровенное интервью. Популярная телеведущая рассказала, как отметила с мужем 30-ую годовщину свадьбы, и почему они разъехались сразу после этого.

Недавно Екатерина и Александр Стриженовы отпраздновали 30-летие со дня свадьбы. Круглую дату супруги решили отметить в Шанхае, где пробыли четыре дня. "Муж полностью продумал поездку, поэтому все было невероятно красиво и приятно. Мы обошли все буддийские храмы в городе, посетили школу Конфуция, где привязали записочки на древо желаний. Съездили в жемчужную деревню, которая оказалась маленькой Венецией, утопающей в воде. Там же посетили жемчужный "аукцион", где турист наугад выбирает ракушку, ее открывают – и все содержимое достается тебе. В моей оказалось 26 жемчужин! Из них мне тут же сделали браслет. А на жемчужном рынке муж выбрал и подарил мне огромную жемчужину, которую теперь ношу на цепочке как любимое украшение. Так что теперь я – Екатерина Жемчужная!" – похвасталась Екатерина.

Супруги поднялись на небоскреб в Пудонге – телевизионную башню "Восточная жемчужина" и ездили на сафари, где телеведущая впервые увидела панд живьем и погладила кенгуру. "Оказывается, панды любят обниматься, поэтому там есть должность "обниматель панд". За ежедневные объятия с пандами этот человек получает 32 тысячи долларов в год и полное обеспечение. Мне кажется, я бы на эту должность подошла, но муж сказал, что лучше я буду ежедневно обнимать его! В общем, впечатлений масса", – заявила ведущая.

Публикация от Стриженова Екатерина (@strizhenovae) Окт 20 2017 в 10:29 PDT

Не обошлось и без романтического ужина. "После него улетели ночью в Москву, а из аэропорта разъехались каждый на свою работу. Вроде бы четыре дня, а кажется, что провели вместе целый отпуск. Нужно пользоваться любой возможностью перезагрузиться", – цитирует Екатерину Стриженову "Телепрограмма".

Публикация от Стриженова Екатерина (@strizhenovae) Окт 21 2017 в 5:23 PDT

А еще супруги недавно побывали в Сочи, который для них является особенным городом. "Мы летали с мужем в Сочи со спектаклем "Неугомонный дух". Играли его в Зимнем театре, где как раз снимали последние кадры фильма "Лидер", на котором у нас с Сашей случился роман. Поэтому для нас Сочи – особенный город, полный воспоминаний. Еще нас поселили в гостиницу "Жемчужина", подарили букет в раковине с жемчужиной… В итоге мы не улетели сразу после спектакля, а остались вдвоем еще на день. К счастью, это было воскресенье. Нам удалось погулять по набережной, подышать морем и заглянуть по традиции в нашу любимую хинкальную", – рассказала актриса.