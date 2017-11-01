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Сын Якубовича сорвался с огромной высоты

Леонид Якубович. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Телеведущий объяснил случившееся любовью к риску. Он и сам любит смелые поступки.
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В новом телесезоне Леонид Якубович ведет не только "Поле чудес", но и программу "Я смогу!", в которой люди преодолевают себя. Кстати, телеведущий и его дети тоже любят совершать смелые поступки.

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"Когда мой сын первый раз прыгнул с тарзанки, я не сказал ему нет. Сын захотел прыгнуть – я отвернулся, и он это сделал, – рассказал Якубович. – У нас один лозунг в семье: "Хочу – значит могу".

Телеведущий знает, что так называемый банджи-джампинг (аттракцион, где участников привязывают к длинному резиновому канату, и они срываются в пропасть с огромной высоты) очень популярен у молодежи – запрещать бесполезно. Правда, самому с годами все труднее рисковать, ведь здоровье уже не то. 

"Но плевать я хотел на все, что посторонние говорят, включая врачей, – улыбнулся Леонид Аркадьевич. – В крайнем случае могу лечь на неделю в больницу. Меня приведут в порядок, и я все равно буду летать (любит управлять небольшими самолетами. – Прим. ред.). И в теннис сыграю. В сердце – три стента, но я не откажусь от полетов!"


Однако, по его мнению, безрассудство и удаль имеют право на жизнь только среди мужчин. "Не понимаю женский бокс, женскую штангу, бои без правил. Что-то свернулось в этом мире, что-то произошло. На что мне такая баба, которая будет со мной бои без правил в кровати утраивать? И потом что я за мужик, если не смогу ее защитить?" – цитирует ведущего "Поля чудес" журнал "Телепрограмма".

Автор: Иван Губкин1 ноября 2017, 11:09
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