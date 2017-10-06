Звезда "Уральских пельменей" похудела на девять килограммов

Стройная актриса Илана Юрьева долгое время безуспешно боролась с лишним весом. Знаменитость поделилась своим опытом с поклонниками.

Звезда рассказала, как ей удалось избавиться от мучавших ее килограммов. Илана опубликовала в своем микроблоге фото, на котором показала, как выглядела до и после похудения. Актриса назвала причину появления лишнего веса и рассказала, как сбросила девять килограммов.

"В один момент, у меня произошел гормональный сбой (не понятно почему), и тело перестало слушаться. Я ела один обезжиренный творог и пила 1% кефир. Поправлялась, опухала, становилась все больше и больше. Вспоминаю, как страшный сон", – заявила Илана. "Потом гормоны пришли в норму и вес нормализовался. Сейчас я хожу в спортзал и стараюсь есть здоровую пищу. При том, я ем много и часто. Кто общается со мной близко, вообще недоумевает – "куда это все у меня девается" муж говорит, что меня легче прибить, чем прокормить", – поделилась знаменитость.

Публикация от Илана Юрьева ������ (@ilana7788) Авг 27 2017 в 7:47 PDT

По словам Юрьевой, теперь она не осуждает полных людей, поскольку на своем личном примере знает, насколько тяжело человеку с лишним весом и физически, и морально. По словам знаменитости, очень много в похудении зависит не только от спортзала, диет, но и от эмоционального состояния и хорошего сна. "Очень важно спать хотя бы по семь часов в сутки. Помните: все, что ваш организм недоспит, он доест!" – цитирует звезду портал Letidor.ru.