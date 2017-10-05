Марина Зудина: Сделать аборт – это было мое решение

Марина Зудина стала очередной звездной гостью авторской передачи Бориса Корчевникова "Судьба человека". Актриса призналась, что делала аборт, и ее возлюбленный, актер Олег Табаков прекрасно об этом знал.

В беседе с Борисом Корчевниковым Марина Зудина затронула тему детей. Актриса призналась, что в молодости не была готова к материнству. "Мы очень жалеем, что у нас нет старшего сына или дочери. Я мечтала о троих детях. Так сложилось – я не могла позволить себе детей, чтобы не рушить семью. Еще я была незрелой. Если бы я была готова иметь ребенка и взять на себя ответственность, я бы родила", – объяснила Зудина.

Актриса рассказала, что, когда родила сына Павла, она купила в церкви книгу про женщину, сделавшую аборт. По признанию Марины, она рыдала три дня. В ответ Корчевников уточнил, значит ли это, что актриса когда-то ждала ребенка от Олега Табакова, но сделала аборт. Зудина подтвердила догадку телеведущего.

"Я не знаю, что больший грех – сломать жизнь другому человеку, которого ты любишь, или же пойти на сознательное прерывание беременности. Я не знаю, что больший грех. Считайте, что решение об аборте – это было мое решение. Понимаете, мы оба жалеем… Да, он знал, что я иду. Но не надо драматизировать, это было мое решение. В этом не было ничьей вины. Была моя вина, вот и все. Я не помню, что он тогда сказал, и не хочу помнить. Я забыла, и у меня двое детей", – подвела итог актриса.

По словам Марины, ее мир перевернулся после того, как она прочитала ту книгу. Актриса сделала вывод: "Мы рождаемся не святыми, и главное то, что ты имеешь способность раскаяться и признать вину. Очень важно научиться говорить: "Прости".

Зудина рассказала, что ее отношения с Табаковым сильно изменились после рождения детей. "Дети проверяют на прочность. Самое сложное время в наших отношениях было, когда у нас с Олегом Павловичем рождались дети. Это очень сильная проверка. И только при очень большой любви и сильном желании быть друг с другом люди проходят это испытание", – заключила Марина Зудина.