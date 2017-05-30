Зудина резко отреагировала на пропажу 677 миллионов

Актриса Марина Зудина отреагировала на кражу денег у ее супруга, актера Олега Табакова. Жена артиста объяснила, почему не распространяется об инциденте.

Dni.Ru связались с близким окружением Олега Табакова и попытались выяснить, что произошло на самом деле и как он планирует возвращать деньги. Жена актера Марина Зудина на вопрос о пропаже круглой суммы ответила: "Мы никак не будем комментировать происшествие. Это наше личное дело, мы не считаем нужным делиться проблемами с журналистами".

Представитель Табакова, в свою очередь, подчеркнул, что ничего не знает о краже денег. "Я не знаю, о чем вы говорите. Эта информация уже попадалась мне сегодня, но Олег Павлович не делится со мной своими финансовыми проблемами", – признался он.

Известно, что под видом выдачи кредитов физическим лицам из банка "Клиентский" выводились миллиарды рублей. В числе пострадавших оказался не только народный артист СССР, у которого, по данным "Росбалта", пропало 677 миллионов рублей, но и другие. Следственные органы объединят все дела, имеющие отношение к вышеуказанному банку, в одно.

Публикация от tabakov.ru (@teatr_tabakova) Апр 30 2017 в 5:37 PDT

Стоит отметить, что среди жертв мошенничества оказалось немало VIP-персон, а также десятки простых граждан, которые никогда не имели дел со злосчастным банком. Люди получили письма о многомиллионной задолженности по кредитам, в то время как некоторых не было в стране на момент подписания липового договора. Кому-то удалось в ходе мучительных судебных притязаний доказать свою непричастность. Остальные вынуждены тратить время на хождение по экспертам и адвокатам. Обманутые создают интернет-сайт, где делятся историями о происшествии.