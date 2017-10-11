Кортнев устраивает громкие ссоры с молодой женой

В преддверии своего 51-летия известный музыкант, актер и лидер группы "Несчастный случай" Алексей Кортнев рассказал об отношениях в семье. По его словам, у них с супругой случаются конфликты.

Алексей уже 15 лет в счастливом браке с гимнасткой и тренером Аминой Зариповой, которая на десять лет его младше. Знаменитость считает, что брак со взрослым и опытным мужчиной, который старше избранницы на 10–15 лет, создает для женщины ощущение защищенности.

"Тогда женщина не только будет чувствовать себя как за каменной стеной, но и сможет успешно реализоваться как в профессии, так и в семье", - уверен Кортнев. Однако, несмотря на то, что сам Алексей старше Амины на столько же лет, ссоры бывают и в их благополучной семье.

"Моя супруга – спортсменка, и у нее очень сильный и волевой характер. Конечно, у нас случаются недомолвки или ссоры. Во время них мы любим покричать, поругаться", – признается артист. "Но обычно через 15 минут миримся. Вообще мы с Аминой – сторонники дипломатических переговоров", – добавил музыкант.

Сейчас пара воспитывает троих детей: 13-летнего Арсения, 11-летнего Афанасия и семилетнюю Аксинию. У артиста есть 29-летний сын Артемий от первого брака с певицей Ириной Богушевской и 20-летний сын Никита от гражданского брака с актрисой Еленой Ланской.

По словам Кортнева, все его дети общаются между собой и дружат. "Все дни рождения мы отмечаем вместе. Любим кататься на лыжах, играть в гольф, просто собираться у нас дома", – говорит Алексей.

Также артист признался, что ему, как и многим другим мужчинам, не удалось избежать возрастного кризиса. "Обычно кризисы случаются раз в пять лет. Это происходит из-за того, что приходишь к выводу, что исчерпал самого себя, и не видишь дальнейшего смысла", – отметил он. "Лично я, чтобы не думать об этом, с головой погружался в творчество, создавал новые музыкальные спектакли "Несчастного случая" совместно с "Квартетом И". Главное – переждать этот период и не опускать руки", – цитирует певца Sobesednik.ru.