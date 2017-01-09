"Пакет Яровой" накрыл Сати Казанову

"Закон Яровой" докатился до певицы Сати Казановой. Популярная исполнительница выразила свое возмущение.

С некоторых пор Сати Казанова стала ярым адептом йоги. Она даже отучилась на преподавателя этого философского учения. Однако недавние события заставили Сати разволноваться. О своем возмущении Казанова поведала на страничке в социальной сети Instagram.

"Йога стала важной и уже неотъемлемой частью жизни современного западного человека. Странно и глупо отрицать всю ее пользу для физического и психического здоровья. Не так давно в России вышел новый закон (Яровой), запрещающий нелегальную религиозно-миссионерскую деятельность в общественных местах(!) Сегодня, как я знаю, в Санкт-Петербурге судят человека за лекцию по йоге, которую тот провел в октябре прошлого года на одном фестивале. Я в крайнем возмущении и расстройстве!" – сообщила певица в подписи к фотографии, на которой запечатлена в одной из йогических поз.

Далее певица объяснила свои чувства. "Получается, всех нас, кто занимается йогой, преподает йогу (с прошлого года я стала преподавателем Атма Крия Йоги) – нас могут запросто прийти и взять под арест???" – задала риторический вопрос певица.

Сати Казанова подчеркнула, что йога и Веды не имеют отношения к религии. По словам певицы, они являются "важнейшими и древнейшими знаниями жизни". "У человека нельзя отбирать право и свободу на обретение знаний, на постижение себя и жизни!" – заявила артистка.

Фото опубликовано Sati Kazanova (@satikazanova) Янв 8 2017 в 9:42 PST

К слову, сейчас Сати находится в Индии. Как рассказала артистка, в этой стране мирно сосуществует множество религий. "И, как сказал вчера один парень местный, очень просто и мудро: "мы здесь больше не воюем из за религии. Это глупо. Ведь нам нечего делить, Бог – Един!" ❗️❗️❗️" – отметила Казанова.

В завершение Сати написала: "Йога – моя жизнь! Разве можно легализовать законопроект, запрещающий человеку дышать, мыслить, жить??? P.S. Слово "йога" переводится как "объединение", "единение". И тут имеется в виду единение всего – неба и земли, человеческого и Божественного, мужского и женского... Йога – это единство с Самим Богом".