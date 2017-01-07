У Лозы загорелись уши после рождественской службы

Юрий Лоза рассказал своим подписчикам в Facebook о своем походе на рождественскую службу. Певец признался, что из-за сильного мороза после возвращения домой у него 15 минут горели уши.

В ночь на 7 января по всей России проходили рождественские богослужения. О своем походе в храм за "порцией благодати" на странице в Facebook рассказал певец и композитор Юрий Лоза. Он оказался совсем не готов к рождественским морозам, ударившим по столичному региону.

"Чтобы в Храме были свободны руки, я решил пойти в кожаной фуражечке, которую можно было бы заткнуть за пояс, однако не учел, что Дедушка Мороз решил подкинуть нам зимней радости в виде заморозков", – рассказал он. "Короче, выяснилось, что я за лето слегка подзабыл, что такое "минус тридцать", – отметил Лоза.

"В общем, когда вернулись, первые пятнадцать минут не включали свет – мои уши пылали так, что все было видно как днем", – добавил певец, в заключении поздравив всех своих подписчиков с Рождеством Христовым. Те ответили ему тем же, оставив поздравления и праздничные открытки в комментариях к записи.

Напомним, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл по традиции совершал рождественское богослужение в соборном храме Христа Спасителя. Там Рождество встречал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Президент России Владимир Путин в это время был в Спасском соборе Свято-Юрьева монастыря в Великом Новгороде.