Почему закрывается "Точь-в-точь"

Формат шоу перевоплощений исчерпал себя. Пора искать "новые формы", как призывал Антон Чехов.

Перевоплощаться на телеэкране начали в 2011 году с подачи испанской производственной и дистрибьюторской группы Endemol, которая запустила проект с пародиями на известных артистов под названием Tu cara me suena. После невероятных рейтингов в Испании лицензия на производство программы под названием Your face sounds familiar ("Ваше лицо мне знакомо") была продана в 30 стран мира.

К нам проект пришел в 2013-м, когда на "Первом канале" стартовало шоу "Один в один". Однако потом руководство первой кнопки, как говорят, не смогло договориться о покупке прав на его продолжение. В итоге программа, считающаяся официальной российской версией Your face sounds familiar, перекочевала на телеканал "Россия". А "Первый" создал успешный конкурирующий проект под названием "Точь-в-точь".

С тех пор в эфир вышли четыре сезона шоу, а это более полусотни выпусков и 40 участников. Многих известных музыкантов и поющих актеров прошлого и настоящего они изображали по несколько раз. Но, видимо, проект себя исчерпал. Такого же мнения придерживается и оперная дива Любовь Казарновская. "Я думаю, что этот сезон последний, – сообщила она накануне в интервью "Зажигай!". – Нам уже намекнули, что пора формат менять. Надо придумывать что-то новое, такое же интересное, креативное и яркое. "Первый канал" в этом отношении ас. Но я не считаю, что формат "Точь-в-точь" изжил себя. Просто за время шоу артисты показали огромное количество образов. И чтобы не было повторов, нужно уходить".

Стоит заметить, что на "Первом канале" несколько оригинальных программ-долгожительниц: "КВН", "Что? Где? Когда?", "Пока все дома" и "Время". Оригинальные – то есть придуманные в нашей стране. А вот то же "Поле чудес", хотя и выходит уже 27 лет, но является "калькой" американской телевизионной программы "Колесо Фортуны". Правда, там корзины с пирогами и самогоном ведущему не носят. Заимствован на Западе и формат многих других развлекательных передач, будь то шоу "Голос" или игра "Кто хочет стать миллионером?".



Эксперты говорят, что обычная продолжительность жизни программы в эфире редко превышает три-пять лет, после этого, как правило, передача начинает грешить самоповторами, а постоянное зрительское внимание сменяется эпизодическим. В случае с "Точь-в-точь" кажется, что продюсеры попытались продлить существование проекта отчасти искусственно – собрали популярных и успешных представителей трех первых сезонов шоу. Но, судя по общедоступным данным медиаизмерений, зрительский интерес, выраженный в доле и рейтинге, оказался чуть ниже финалов предыдущих сезонов.