Звезда сериала "Улицы разбитых фонарей" вышла замуж

Звезда сериала "Улицы разбитых фонарей" Анастасия Мельникова вышла замуж. На тайной церемонии была 14-летняя дочь актрисы от первого брака Мария.

По информации свестких СМИ, Анастасия расписалась со своим избранником Сергеем в Санкт-Петербурге. Засекреченная свадьба актрисы была еще 19 января, но журналисты узнали о ней только сейчас.

О новоиспеченном супруге 47-летней Мельниковой репортеры пока ничего не выяснили. Известно только, что его зовут Сергей. Молодожены познакомились полгода назад. Жених и невеста позвали на свое торжество только самых близких людей и родственников.

Анастасию в столь важный дня нее день поддерживала 14-летняя дочь от предыдущих отношений. Наследница звезды Мария родилась 24 июля 2002 года. Отец девушки – генеральный директор ОАО "Киностудия "Ленфильм" Вячеслав Тельнов. Актриса вышла за него замуж в 1990 году. Супруги прожили в браке восемь лет, а затем развелись.

Некоторое время назад Мельникова призналась, что мечтает о втором ребенке. Однако мольбы еще не дали положительного результата. "Пока Бог не дал больше детей, но очень бы хотелось. Мы и молились, и просили, но Ему виднее. Если бы вообще не было детей, это была бы трагедия. Мне есть ради кого жить. Теперь буду ждать, когда Машка подарит мне внуков", – заявила Анастасия.

Артистка живет в совершенно бешеном ритме: снимается в кино и на телевидении, играет в театре, занимается общественной работой. Несмотря на такой график, у нее не возникало желания все бросить. А еще Мельникова как-то раз призналась, что все житейские заботы взвалила на свои плечи. Анастасия не стала скрывать, что бывают минуты, когда она приходит домой, падает и плачет.

