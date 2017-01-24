Страшное фото Грачевской

Бывшая жена создателя "Ералаша" Бориса Грачевского опубликовала в микроблоге шокирующее фото. Телеведущая Анна Грачевская продемонстрировала свои ягодицы после операции по их увеличению.

Таким образом Анна поздравила пластического хирурга, который провел столь серьезную работу. "Ты очень крутой! Мы тебя любим! Ты талант, каких единицы! Ты настоящий, в отличие от имплантатов, которые ты ставишь. Обнимаем тебя. Я, муж и счастливая задница", – написала Грачевская.

Фото опубликовано Анна Грачевская ✔️ (@anna_grachevskaya) Янв 24 2017 в 1:26 PST

Ранее она продемонстрировала, как проходит курс реабилитации после процедуры. "Это баночный массаж, детка! Для чего, спросите вы. А я вам отвечу! Реабилитация после липосакции. Я хочу развеять миф о том, что после липосакции остаются бугры, которые не поддаются "дрессировке". Да, действительно некоторые неровности могут возникнуть, но с помощью баночного массажа они уходят и топятся как масло. Главное – после операции попасть в правильные руки, которые растут из правильного места, и тогда все будет идеально", – пояснила телеведущая.

Видео опубликовано Анна Грачевская ✔️ (@anna_grachevskaya) Янв 23 2017 в 12:29 PST

На этом Анна не остановилась и показала, как проходит процедура плазмолифтинга. На видео специалист делает ей инъекции.

Видео опубликовано Анна Грачевская ✔️ (@anna_grachevskaya) Янв 14 2017 в 3:24 PST

Грачевская и раньше интересовалась бьюти-процедурами. На одном из снимков она запечатлена со следами от уколов.