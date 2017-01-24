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Страшное фото Грачевской

Анна Грачевская. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Бывшая жена создателя "Ералаша" Бориса Грачевского опубликовала в микроблоге шокирующее фото. Телеведущая Анна Грачевская продемонстрировала свои ягодицы после операции по их увеличению.
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Таким образом Анна поздравила пластического хирурга, который провел столь серьезную работу. "Ты очень крутой! Мы тебя любим! Ты талант, каких единицы! Ты настоящий, в отличие от имплантатов, которые ты ставишь. Обнимаем тебя. Я, муж и счастливая задница", – написала Грачевская.

Ранее она продемонстрировала, как проходит курс реабилитации после процедуры. "Это баночный массаж, детка! Для чего, спросите вы. А я вам отвечу! Реабилитация после липосакции. Я хочу развеять миф о том, что после липосакции остаются бугры, которые не поддаются "дрессировке". Да, действительно некоторые неровности могут возникнуть, но с помощью баночного массажа они уходят и топятся как масло. Главное – после операции попасть в правильные руки, которые растут из правильного места, и тогда все будет идеально", – пояснила телеведущая.

На этом Анна не остановилась и показала, как проходит процедура плазмолифтинга. На видео специалист делает ей инъекции.

Грачевская и раньше интересовалась бьюти-процедурами. На одном из снимков она запечатлена со следами от уколов.

Автор: Любовь Порываева24 января 2017, 14:14
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