Страшное фото Грачевской

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Таким образом Анна поздравила пластического хирурга, который провел столь серьезную работу. "Ты очень крутой! Мы тебя любим! Ты талант, каких единицы! Ты настоящий, в отличие от имплантатов, которые ты ставишь. Обнимаем тебя. Я, муж и счастливая задница", – написала Грачевская.
Ранее она продемонстрировала, как проходит курс реабилитации после процедуры. "Это баночный массаж, детка! Для чего, спросите вы. А я вам отвечу! Реабилитация после липосакции. Я хочу развеять миф о том, что после липосакции остаются бугры, которые не поддаются "дрессировке". Да, действительно некоторые неровности могут возникнуть, но с помощью баночного массажа они уходят и топятся как масло. Главное – после операции попасть в правильные руки, которые растут из правильного места, и тогда все будет идеально", – пояснила телеведущая.
На этом Анна не остановилась и показала, как проходит процедура плазмолифтинга. На видео специалист делает ей инъекции.
Грачевская и раньше интересовалась бьюти-процедурами. На одном из снимков она запечатлена со следами от уколов.
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