Дизайнер Кира Пластинина вышла замуж

Знаменитый дизайнер Кира Пластинина, чей бизнес терпит фиаско, вышла замуж в Мексике. Модельер связала свою жизнь с предпринимателем Треем Валлеттом.

По информации светских СМИ, свадьбу гуляли три дня. Торжество прошло в мексиканском отеле. В первый день молодожены закатили шумную вечеринку у костра на пляже. В этот вечер счастливая невеста облачилась в розовое платье с драпировками и шлейфом.

На второй день свадьбу отмечали в саду на банкете. Организаторы приготовили для многочисленных гостей песни и пляски с ансамблем мариачи и пестрый мексиканский маскарад. Ради красоты и оригинальности свадебных снимков Пластинина и Валлет выдали друзьям сомбреро, пончо и накладные усы.

The most stunning bride!!! Cheers to the Wallettes and to a magical weekend! #kiraandtrey Фото опубликовано Leslie McCombs Roussev (@leslieroussev) Янв 22 2017 в 11:02 PST

На третий день случилось то, ради чего все и собрались: бизнесмен Сергей Пластинин отвел к алтарю 24-летнюю дочку. Дизайнер обменялась клятвами любви и верности с Треем. Она выглядела потрясающе в белоснежном длинном платье.

The beautiful bride arrives❤️❤️❤️ @kiraplastinina #kiraandtrey #rivieramaya #mexico #weddingweekend #wedding #weddingdress Фото опубликовано Aslaug Magnusdottir (@amagnusdottir) Янв 21 2017 в 3:03 PST

Предприниматель Валлетт, проживающий в США, познакомился с Кирой еще три года назад, когда студия стиля Пластининой начала работать с крупнейшим международным онлайн-ателье Tinker Tailor, где Трей возглавлял финансовый отдел. Однако летом 2015 года интернет-магазин закрыли по причине отсутствия финансирования.

#kiraandtrey Видео опубликовано Leslie McCombs Roussev (@leslieroussev) Янв 20 2017 в 4:33 PST

Впрочем, несмотря на денежные трудности, пара не отказывает себе в роскошной жизни, продолжая отдыхать на лучших пляжах Сардинии.

Wedding number three with the best learning team anyone could have hoped for! #kiraandtrey you throw one hell of a party �� Фото опубликовано Jessica Hollins (@jesshollins) Янв 22 2017 в 12:44 PST

Выбор США как места для свадьбы не случаен. В штате Техас Кира Пластинина живет уже больше шести лет, окончив здесь высшее учебное заведение Meadows School of the Arts. Техасская резиденция Пластининой располагается в элитном районе Uptown.

#kiraandtrey Фото опубликовано Ethan (@esanderson) Янв 20 2017 в 7:34 PST

К слову, дела фирмы звездного модельера совсем плохи. В августе суд принял к рассмотрению исправленный иск от пытающейся обанкротить ООО "Кира Пластинина Стиль" компании. И таких исков в суде уже десятки. Все счета фирмы арестованы, поэтому банкротство для нее – единственный выход.

So happy to be in Mexico for the wedding of this inspiring and talented beauty ❤️❤️❤️❤️@kiraplastinina #kiraandtrey #weddingweekend #playadelcarmen #mexico #rivieramaya Фото опубликовано Aslaug Magnusdottir (@amagnusdottir) Янв 20 2017 в 6:01 PST

Напомним, Сергей Пластинин подарил дочке свой модный бренд в 2007 году. Он увидел детские рисунки Киры и понял, что у нее талант. Долгое время продукция компании действительно пользовалась огромным спросом. Но в один, совсем не прекрасный, день интерес публики к одежде Киры упал.