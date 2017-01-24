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Дизайнер Кира Пластинина вышла замуж
По информации светских СМИ, свадьбу гуляли три дня. Торжество прошло в мексиканском отеле. В первый день молодожены закатили шумную вечеринку у костра на пляже. В этот вечер счастливая невеста облачилась в розовое платье с драпировками и шлейфом.
На второй день свадьбу отмечали в саду на банкете. Организаторы приготовили для многочисленных гостей песни и пляски с ансамблем мариачи и пестрый мексиканский маскарад. Ради красоты и оригинальности свадебных снимков Пластинина и Валлет выдали друзьям сомбреро, пончо и накладные усы.
На третий день случилось то, ради чего все и собрались: бизнесмен Сергей Пластинин отвел к алтарю 24-летнюю дочку. Дизайнер обменялась клятвами любви и верности с Треем. Она выглядела потрясающе в белоснежном длинном платье.
Предприниматель Валлетт, проживающий в США, познакомился с Кирой еще три года назад, когда студия стиля Пластининой начала работать с крупнейшим международным онлайн-ателье Tinker Tailor, где Трей возглавлял финансовый отдел. Однако летом 2015 года интернет-магазин закрыли по причине отсутствия финансирования.
Впрочем, несмотря на денежные трудности, пара не отказывает себе в роскошной жизни, продолжая отдыхать на лучших пляжах Сардинии.
Выбор США как места для свадьбы не случаен. В штате Техас Кира Пластинина живет уже больше шести лет, окончив здесь высшее учебное заведение Meadows School of the Arts. Техасская резиденция Пластининой располагается в элитном районе Uptown.
К слову, дела фирмы звездного модельера совсем плохи. В августе суд принял к рассмотрению исправленный иск от пытающейся обанкротить ООО "Кира Пластинина Стиль" компании. И таких исков в суде уже десятки. Все счета фирмы арестованы, поэтому банкротство для нее – единственный выход.
Напомним, Сергей Пластинин подарил дочке свой модный бренд в 2007 году. Он увидел детские рисунки Киры и понял, что у нее талант. Долгое время продукция компании действительно пользовалась огромным спросом. Но в один, совсем не прекрасный, день интерес публики к одежде Киры упал.
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