60-летний Ефим Шифрин пожаловался на либидо

Любовные страсти теперь представляются юмористу в комическом ключе. А соитие и вовсе кажется "суррогатом юмористического представления".

Ефим Шифрин регулярно ходит в тренажерный зал. Широте груди и объему бицепсов 60-летнего артиста может позавидовать иной молодой человек. Но, оказалось, у него появились небольшие проблемы со здоровьем.

"Отлучки либидо стали чуть более продолжительными, но и в лучшие поры мое смятение на этот счет всегда зависело от количества работы, теперь же любовные страсти иногда представляются мне в комическом ключе, а сам коитус и вовсе кажется суррогатом юмористического представления", – признался артист на свой странице в социальной сети.

"Из примет старости могу подтвердить только ослабевшую память на имена, стойкое нежелание бывать на открытиях и премьерах и резко укоротившуюся продолжительность телефонных бесед.

Из признаков помельче отмечу умерившуюся плотоядность, а иногда и вовсе отвращение к мясному столу и, видимо, связанную с этим погасшую полемическую активность", – продолжает Шифрин.

Фото опубликовано Нахим Шифрин (@koteljnik) Янв 22 2017 в 11:15 PST

"Относительно слуха могу точно сказать, что по-прежнему сумею различить зловещий шепот за своей спиной, но теперь уже ни за что не заставлю себя на него обернуться. Зрение, увы, все больше подводит меня, и дело даже не в том, что мне, очевидно, скоро придется проститься с одним из своих родных хрусталиков. Мне перестала помогать либеральная оптика, с помощью которой я, в общем-то, пытался различить и понять этот мир", – заключил юморист в своем сильном по степени откровенности монологе.