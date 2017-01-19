Винокур: Врачи сказали мне больше не бороться

Юморист перестал заниматься самоистязанием. Тем более, у него перед глазами есть пример собственной матери-долгожительницы.

Маме Владимира Винокура Алле Юльевне исполнилось 95 лет. Она не пропускает ни одно телевизионное шоу с участием знаменитого сына. Кроме того, ее и саму часто приглашают на съемки различные телеканалы. Раньше мама артиста раньше преподавала русский язык и литературу, а сейчас очень интересуется политикой и искусством. Она всегда элегантна, веселая, с горящими глазами. Многая лета, как говорится!

"Под влиянием мамы недавно я бросил заниматься самоистязанием. Было у меня такое хобби: то 25 килограммов сбрасываю, то 30 прибавляю. Сейчас прибавил, но совершенно не страдаю по этому поводу. Мне врачи сказали, чтобы я больше не боролся со своей мамой, то есть с природой. Потому что мама моя – полная и красивая женщина. Отца, к сожалению, уже много лет нет. А с мамой мы очень часто встречаемся, постоянно с ней советуюсь", – цитирует Винокура газета "Мир новостей". Артист уверяет, что даже если ужинает дома, непременно забегает к маме просто сказать: "Привет!"

Кстати, многие члены семьи Винокура имеют отличное здоровье. "Мой дед мог залпом стакан волки выпить, – признался Винокур. – Как-то он пришел ко мне в гости на майские праздники, но стакана не допил и сказала: "Наверно скоро помру!" И правда, через неделю деда не стало, хотя он прежде никогда не болел, даже не знал, где больница находится!" А сам артист ежедневно в 9.30 утра уже находится в тренажерном зале – стоит на специальных лыжах, проходит километра три, потом отжимается на гимнастической стенке, несколько лет назад всерьез занялся карте.