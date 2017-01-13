Джулию Робертс поймали на измене мужу

Иностранные папарацци поймали Джулию Робертс на измене супругу. Актрису застали за поцелуями и объятиями с другим мужчиной.

Самую известную красотку Голливуда подозревают в том, что она завела любовника. Причем подозревают уже давно. Иностранные издания не первый месяц сообщают о том, что Джулия Робертс и ее супруг, американский оператор-постановщик Дэниел Модер, находятся на грани развода.

Сейчас же у репортеров практически не осталось сомнений. Папарацци подкараулили 49-летнюю актрису на выходе из ресторана в Малибу. Она шла под руку со спутником, который не был ее мужем. Если верить иностранным СМИ, Джулия и ее кавалер были поглощены друг другом. Они нежно общались между собой, смеялись, а на прощание обнялись и поцеловались.

После проведенного расследования акулы пера выяснили, что обласканный Робертс мужчина – ее бессменный агент Ричард Ловетт. По слухам, между ними вполне мог возникнуть служебный роман, так как по работе им приходится много времени проводить вместе.

Примечательно, что первые сообщения о возможном разводе Джулии и Дэниела появились еще несколько лет назад. Однако супруги, воспитывающие троих детей, сумели на какое-то время преодолеть кризис в отношениях. Писали, что Модер жаловался на чрезмерную импульсивность жены.

#juliaroberts #family ♥️ Фото опубликовано Julia Roberts �� (@juliafroberts) Май 31 2016 в 4:45 PDT

В апреле 2016 года муж Джулии все же не выдержал прессинга и сбежал. Согласно информации зарубежной прессы, он устал от тотального контроля со стороны знаменитой супруги. Якобы Модеру надоело терпеть скверный характер звездной супруги, которая устраивает скандалы по любому поводу.

Возле дома пары была замечена грузовая машина, которая перевозила из дома знаменитостей некоторые вещи. Модер поселился в арендованном доме, расположенном напротив их общего с Робертс особняка в Малибу.

����#Juliaroberts #Smile Фото опубликовано Julia Roberts �� (@juliafroberts) Фев 28 2014 в 6:41 PST

"Джулия бывает очень эмоциональной, в одну минуту может сорваться на крик, а затем начать извиняться. После 13 лет Дэнни решил сказать "хватит", – сообщало одно из изданий, приводя слова источника, близкого к семье.

Напомним, Джулия Робертс и Дэнни Модер поженились в 2004 году. Спустя два года на свет появились двойняшки – Хэйзел и Финн, еще через три года – сын Генри. Актриса не раз признавалась, что семья для нее – то, ради чего она живет. Однако, судя по всему, даже такие крепкие пары не выдерживают испытания временем, а в текущей ситуации, когда супруги стали жить раздельно, развод – лишь вопрос времени.

