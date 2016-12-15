Самбурская пополнила ряды розовых

Бывшая звезда "Универа" Настасья Самбурская снова отличилась. Новоиспеченная певица, которую продюсирует Виктор Дробыш, удивила общественность новым цветом волос – розовым.

Решиться на такой яркий и оригинальный оттенок может далеко не каждая женщина. Только самые смелые звезды шоу-бизнеса изредка экспериментируют с ультрамодными кислотными цветами волос. И то, не всегда удачно. Например, как-то раз Николь Ричи решила попробовать фиолетовый. В итоге пользователи Сети и репортеры ее освистали, заявив, что она стала "похожа на старушку" или "вылила себе на голову банку синьки".

Иностранные фрик-певицы давно уже щеголяют в ярко-изумрудных, небесно-голубых и ярко-оранжевых париках. Далеко не каждая модница решается на окрашивание, ведь эти оригинальные оттенки очень быстро смываются, после чего волосы выглядят неухоженными.

Самбурская ничего не боится, ведь над ее головой работает настоящий гуру – звездный стилист Влад Лисовец. Именно он и его подопечные сначала сделали Настасье короткую "стрижку под Джастина Бибера", потом из жгучей брюнетки превратили ее в блондинку.

Вероятно, к светлым волосам бойкая, темпераментная актриса так и не привыкла. Теперь она пополнила ряды фей с ярко-розовыми, цвета фуксии с оттенками малинового волосами. Результат работы стилистов Самбурская показала в Instagram.

Фото опубликовано НАСТАСЬЯ СамбурскАя (@samburskaya) Дек 15 2016 в 12:38 PST

"А что, если например вот так💓💓💓 работа талантливых мастеров ... и самого @vladislavlisovets (он попросил указать, что обрабатывал это фото, он очень качественно обрабатывает ;)💓", – похвалила своего приятеля Настасья. Комментарии под фото актриса отключила, не дав шанса подписчикам высказать свое мнение.

Напомним, блондинкой Самбурская стала в начале декабря, поразив поклонников кардинальной сменой имиджа. Бывшая звезда "Универа", сравнивавшая себя с Анджелиной Джоли, стала похожа на Джастина Бибера. Она сделала короткую стрижку и затем после осветления перекрасилась в блондинку. "Пока еще есть, что стричь и красить, я не успокоюсь! Встречайте! Новый Джастин Бибер 😂😂😂 По большому блату постриг мой друг@vladislavlisovets", – похвасталась полезным знакомством артистка.

Фото опубликовано НАСТАСЬЯ СамбурскАя (@samburskaya) Дек 2 2016 в 3:47 PST

К слову, некоторое время назад звезда объяснила перемены во внешности. "Затылочек теперь дышит 😹💇🏽 я с вас смеюсь))) кто-то пишет, что с ума сошла, кто-то, что в депрессии... даже рак предположили. Я просто сделала стрижку, потому что мне не нравилось каре ☺ " – заявила скандально известная актриса.

В заключение Настасья обратилась к тем, которые предположили, что на этом образе она не остановится. "И, прежде чем написать "следующая стрижка налысо", прочтите, сколько людей до вас это уже написали. Вы не оригинальны😉" – отметила Самбурская.