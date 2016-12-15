Владимир Винокур сходит с ума от любви

Владимир Винокур дал откровенное интервью, в котором рассказал о личной жизни. По словам артиста, он буквально сходит с ума от любви к внуку и начал откладывать деньги на его будущее.

10 декабря исполнился год внуку Владимира Винокура Федору. Прославленный артист сделал малышу необычный подарок. "Открыл на его имя счет в банке. Комбинезоны и подгузники родители ему сами купят, да и игрушек у малыша навалом. А деньги всегда нужны – к 18 годам у Феди приличная сумма накопится, приобретет себе что-то существенное – машину, может быть", – объяснил юморист.

Винокур прокомментировал расхожую истину, что внуков любят больше, чем детей. Он полностью согласен с этим утверждением: "Раньше мы с Настей созванивались через день – узнать, как дела, какие новости. С появлением Феди мы с дочкой постоянно на связи – бывает, и трижды за сутки ей наберу. Хорошо, что они с Гришей живут рядом: если я не на гастролях, то каждый вечер звоню – мол, вы еще не спите?"/

По признанию Владимира, когда он видит внука, то сходит с ума от любви. "Заскочу поиграться с Федькой. Прихожу, он выползает мне навстречу – и все, я с ума схожу от любви. Беру его на руки, целую… Маленький меня тоже обожает – тянет ручки, обнимает. Так что мы с внуком дружбаны. Когда в отъезде, скучаю по нему. Пишу Насте: "Пришли фотки, как там мой товарищ?" Она отправляет, и я пересматриваю, пересматриваю…" – цитирует артиста Starhit.

Фото опубликовано VV (@vladimir_vinokur) Окт 25 2016 в 2:33 PDT

О том, что ждет ребенка, дочь Винокура Анастасия объявила за ужином. Радости не было предела. По словам артиста, у него не было определенных предпочтений, кого подарит ему дочь: внука или внучку. Лишь сейчас, по прошествии времени, он и даже его супруга Тамара, которая, по признанию Владимира, обожает девочек, рады, что у них подрастает именно мальчик.