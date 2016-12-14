Позеленевшего Матвейчука приняли за наркомана

Известный певец Глеб Матвейчук заметно исхудал за время участия в шоу пародий "Точь-в-точь". Однажды он несколько дней не мог отмыть сложный сценический грим зеленого цвета, из-за чего его приняли за наркомана.

Глеб блистательно перевоплощается в других артистов, поэтому является любимчиком членов жюри и зрителей. По словам участвующих в шоу звезд, этот сезон, в котором схлестнулись победители и финалисты прошлых созывов, самый сложный.

"Конкуренция сейчас запредельная. Но, наверное, когда рядом с тобой самые сильные участники прошлых лет, по-другому и быть не может. Конкуренция заставляет быть лучшим и даже чуть выше, – убежден Матвейчук. – Этот сезон самый сложный из всех. Каждый из нас показывает номера очень высокого качества. Нельзя ни в коем случае выдохнуть: нужно постоянно быть в форме и на уровне".

Одним из самых ярких выступлений Глеба на проекте "Точь-в-точь" считается пародия на инопланетную оперную артистку Диву Плавалагуну из фильма "Пятый элемент".

"После этого номера случилась очень интересная история. Когда меня измазали красками, я оказался зеленого цвета. Когда возвращался домой, меня остановили гаишники. Изначально они подумали, что я наркоман или больной какой-то. Представляете, зеленый человек за рулем. Пришлось им доказывать, что я совершенно нормальный и еду со съемок", – со смехом вспоминает Матвейчук.

Ну вот почти готов ) сейчас начнут зеленкой красить... #первыйканал #точьвточь #матвейчук #фадиез3октавы Фото опубликовано Gleb (@glebmatveychuk) Сен 25 2016 в 9:00 PDT

Ему пришлось долго доказывать, что он добропорядочный гражданин. "Говорю им: "Давайте покажу фотографии со съемок, только отпустите меня. Я спать хочу и есть". В конце концов они посмотрели снимки, удостоверились и меня отпустили", – рассказал исполнитель.

Зеленая краска еще какое-то время портила звезде цвет лица. "На следующий день я снимался в образе Ободзинского. И если приглядеться получше, то можно заметить, что Ободзинский у меня получился тоже немножко зеленоватый. Потому что эту зеленку я до конца так и не смог отмыть, – сообщил Матвейчук. – Она окончательно смылась только через три дня".

Артист поделился и секретом стройности. "На "Точь-в-точь" мне некогда было даже поесть. В основном мы проводим время на пластическом гриме. А там, когда над тобой колдуют гримеры, закрыты не только рот, но и глаза, – цитирует Глеба сайт Sobesednik.ru. – Так что для желающих похудеть "Точь-в-точь" – лучший вариант, милости просим, так сказать. А вот после передачи опасность наесться существует. Съемки заканчиваются за полночь, ты приходишь домой усталый и голодный. Вот здесь нужно держать себя в руках!"

Полное погружение в образ;) #первыйканал #матвейчук #точьвточь Фото опубликовано Gleb (@glebmatveychuk) Окт 18 2016 в 10:16 PDT

Как писали Dni.Ru, в этом сезоне "Точь-в-точь" соревнуются лучшие участники предыдущих сезонов: Наталья Подольская, Азиза, Никита Пресняков, Дмитрий Колдун, Лада Дэнс, Евгений Дятлов, Ирина Дубцова, Аглая Шиловская, Ксана Сергиенко, Елена Максимова, Родион Газманов.