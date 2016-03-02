О сериале

Сюжет сериал "Семья" 1 сезон

Сериал "Семья" 1 сезон рассказывает историю Клэр Уоррен – влиятельной женщины, являющейся мэром небольшого городка. Она собирается выставить свою кандидатуру на пост губернатора – ее политическая карьера растет стремительно. Но неожиданно в городе появляется ее младший сын Адам. Парень возвращается после двенадцатилетнего отсутствия, и все считали его мертвым. Даже был проведен судебный процесс по факту убийства парня.

В 1 сезоне сериала зрители увидят, как возвращение молодого человека влияет не только на его семью, но и на других людей города. Например, на сержанта Нину Мэйер, которая смогла достигнуть успеха именно за счет раскрытия "убийства" Адама. Однако наибольший стресс испытывает человек, которого осудили за несовершенное преступление. Страсти в небольшом населенном пункте накаляются, и Клэр предстоит сделать нелегкий выбор.

Съемочный процесс

26 сентября 2014 года телеканал ABC объявил о покупке концепции безымянной драмы, в которой рассказываете о неожиданном возвращении считавшегося умершим юноши (в произведении он отсутствовал 10 лет). 28 января 2015 года были заказаны съемки пилотной серии. А еще спустя месяц начался кастинг. Первым в сериал "Семья" пригласили Зака Гилфорда (старший сын Клэр), затем на роли утвердили Лиам Джеймс, Марго Бингем и Джоан Аллен, которая и сыграла главную героиню в 1 сезоне.

Съемки пилотного эпизода проходили в канадском Ванкувере в начале весны 2015 года. 7 мая телеканал, заказавший производство, утвердил проект, и начались съемки всего 1 сезона. Они стартовали в Нью-Йорке осенью 2015 года. Вскоре создатели проекта объявили, что официальная премьера сериала "Семья" состоится в начале марта 2016.

Актеры о сериале

Актриса Джоанн Аллен рассказала о своем участии в проекте "Семья": "Сценарист Дженна Бэнс не все мне рассказала. Кое-что знала, а потом она раскрыла всю информацию по характеру моего персонажа. Это было здорово! Я все время чувствовала, что моя героиня чего-то не знает, что-то ей нужно совершить. И постепенно сюжет раскрывался, считаю такой подход правильным".

Актер Руперт Грейвз, сыгравший в 1 сезоне Джона Уоррена (мужа Клэр), рассказал, чем отличаются американские телесериалы от английских: "Я впервые играл американского персонажа. На самом деле в США съемки проходят динамичнее, быстрее. Съемочной группе необходимо подготовить больше эпизодов. Но каких-то принципиальных отличий я не заметил".

Интересные факты сериал "Семья" 1 сезон

Для оскароносной актрисы Джоан Аллен данный проект стал первым телесериалом, где она снимается на регулярной основе, а не эпизодически.

Режиссер Пол Макгиган уже работал с актером Рупертом Грейвзом на съемках телесериала "Шерлок".

Съемки проходили на территории двух стран: Канады и США.

Где смотреть сериал "Семья" 1 сезон

Все эпизоды вы можете посмотреть в бесплатных и платных онлайн-кинотеатрах. Вот несколько источников:

Когда новые серии

Проект официально закрыт. На самом деле создатели телесериала изначально говорили о том, что будет только одна часть, состоящая из 12 серий. Продолжения или спин-оффов не планировалось.