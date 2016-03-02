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Семья

  • Жанр: Драмы, Детективы
  • Год: 2016
  • Дата выхода: 2 марта 2016
  • Страна: США
  • Режиссер: Эндрю МакКарти, Пол МакГиган, Колин Бакси
  • Сценарист: Дженна Бэнс, Элизабет Крафт, Сара Фэйн
  • Продюсер: Билл Кребс, Кори Д. Миллер, Джон Грэй
  • Количество серий: 12
  • Возрастные ограничения: 16+
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  • Студии/Телеканалы: ABC
  • Актёры: Джоан Аллен, Руперт Грейвз, Элисон Пилл, Марго Бингхэм, Марго Бингхэм, Зак Гилфорд, Лиам Джеймс
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  • Семья Семья 7.6
    Рейтинг Дни.ру: 7.6
  • Рейтинг IMDb: 7.5

Трейлеры и видео

О сериале

Сюжет сериал "Семья" 1 сезон

Сериал "Семья" 1 сезон рассказывает историю Клэр Уоррен – влиятельной женщины, являющейся мэром небольшого городка. Она собирается выставить свою кандидатуру на пост губернатора – ее политическая карьера растет стремительно. Но неожиданно в городе появляется ее младший сын Адам. Парень возвращается после двенадцатилетнего отсутствия, и все считали его мертвым. Даже был проведен судебный процесс по факту убийства парня.

В 1 сезоне сериала зрители увидят, как возвращение молодого человека влияет не только на его семью, но и на других людей города. Например, на сержанта Нину Мэйер, которая смогла достигнуть успеха именно за счет раскрытия "убийства" Адама. Однако наибольший стресс испытывает человек, которого осудили за несовершенное преступление. Страсти в небольшом населенном пункте накаляются, и Клэр предстоит сделать нелегкий выбор.

Съемочный процесс

26 сентября 2014 года телеканал ABC объявил о покупке концепции безымянной драмы, в которой рассказываете о неожиданном возвращении считавшегося умершим юноши (в произведении он отсутствовал 10 лет). 28 января 2015 года были заказаны съемки пилотной серии. А еще спустя месяц начался кастинг. Первым в сериал "Семья" пригласили Зака Гилфорда (старший сын Клэр), затем на роли утвердили Лиам Джеймс, Марго Бингем и Джоан Аллен, которая и сыграла главную героиню в 1 сезоне.

Съемки пилотного эпизода проходили в канадском Ванкувере в начале весны 2015 года. 7 мая телеканал, заказавший производство, утвердил проект, и начались съемки всего 1 сезона. Они стартовали в Нью-Йорке осенью 2015 года. Вскоре создатели проекта объявили, что официальная премьера сериала "Семья" состоится в начале марта 2016.

Актеры о сериале

Актриса Джоанн Аллен рассказала о своем участии в проекте "Семья": "Сценарист Дженна Бэнс не все мне рассказала. Кое-что знала, а потом она раскрыла всю информацию по характеру моего персонажа. Это было здорово! Я все время чувствовала, что моя героиня чего-то не знает, что-то ей нужно совершить. И постепенно сюжет раскрывался, считаю такой подход правильным".

Актер Руперт Грейвз, сыгравший в 1 сезоне Джона Уоррена (мужа Клэр), рассказал, чем отличаются американские телесериалы от английских: "Я впервые играл американского персонажа. На самом деле в США съемки проходят динамичнее, быстрее. Съемочной группе необходимо подготовить больше эпизодов. Но каких-то принципиальных отличий я не заметил".

Интересные факты сериал "Семья" 1 сезон

  • Для оскароносной актрисы Джоан Аллен данный проект стал первым телесериалом, где она снимается на регулярной основе, а не эпизодически.
  • Режиссер Пол Макгиган уже работал с актером Рупертом Грейвзом на съемках телесериала "Шерлок".
  • Съемки проходили на территории двух стран: Канады и США.

Где смотреть сериал "Семья" 1 сезон

Все эпизоды вы можете посмотреть в бесплатных и платных онлайн-кинотеатрах. Вот несколько источников:

Когда новые серии

Проект официально закрыт. На самом деле создатели телесериала изначально говорили о том, что будет только одна часть, состоящая из 12 серий. Продолжения или спин-оффов не планировалось.

Смотреть сериал Семья онлайн

Список серий
1 серия3 марта 2016Смотреть онлайн
2 серия6 марта 2016Смотреть онлайн
3 серия13 марта 2016Смотреть онлайн
4 серия20 марта 2016Смотреть онлайн
5 серия27 марта 2016Смотреть онлайн
6 серия3 апреля 2016Смотреть онлайн
7 серия10 апреля 2016Смотреть онлайн
8 серия17 апреля 2016Смотреть онлайн
9 серия24 апреля 2016Смотреть онлайн
10 серия1 мая 2016Смотреть онлайн
11 серия8 мая 2016Смотреть онлайн
12 серия15 мая 2016Смотреть онлайн

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