Последний министр – 1 сезон

О сериале

Сюжет

В центре событий бывший градоначальник Евгений Тихомиров. Мэром Малой Пышмы он пробыл всего неделю, населенный пункт ушел под воду. В это же время в министерстве планирования назрели перемены: скончался Гаврютин – глава ведомства. Покойный при жизни палец о палец не ударил, благодаря чему и оставался на должности много лет. Большие государственные лица решили упразднить ведомство, однако закрыть его без весомых оснований нельзя. На место Гаврютина решают перевести Тихомирова, дескать, этот идиот своими указами развалит министерство изнутри. Естественно, экс-мэр Малой Пышмы о задумке вышестоящих коллег не знает. Он садится в новое кресло с твердой уверенностью, что наведет порядок в стране.

Съемочный процесс сериала

"Последний министр" – это первый эксклюзивный проект онлайн-кинотеатра КиноПоиск HD. Производством комедии занималась продюсерская компания Sreda Production Company Александра Цекало и Руслана Сорокина а также "Яндекс. Студия".

Режиссер Роман Волобуев:

"Наша история значительно более лирическая и романтическая, чем реальность, потому что в реальности люди не всегда хотят как лучше, а у нас люди базово хорошие, просто их "инструментарий" не про это. Для меня это очень любимые герои. Нежные, прекрасные, милые твари, я их всех очень люблю и эта история про них. Наш сериал – это как Newsroom, только ни у кого нет ни совести, ни идеалов, кроме двух персонажей – маленькой чистой и прекрасной Сони и Тихомирова, главного героя, который все время пытается сделать что-то хорошее. Удивительный министр у нас получится, которого все время, ***, жалко".

Интересные факты о сериале "Последний министр"

Идея теленовеллы принадлежит режиссеру Роману Волобуеву. Он является одним из сценаристов проекта, также Роман сыграл эпизодическую роль.

У многосерийной комедии есть слоган. Звучит от так: "Последний министр" – "Страну удивлять будем".

Рабочее название сериала отличалось от финального. "Министерство" – так планировали озаглавить проект авторы.

Где смотреть сериал "Последний министр"

Комедийная лента выходит в онлайн-кинотеатре "Кинопоиск HD". С 26 марта по четвергам, по 2 серии.