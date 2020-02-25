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Сериалы
Невский. Тень архитектора – 4 сезон

Невский. Тень архитектора – 4 сезон

  • Жанр: Детективы, Криминал
  • Год: 2020
  • Дата выхода: 25 февраля 2020
  • Страна: Россия
  • Режиссер: Михаил Вассербаум
  • Сценарист: Андрей Тумаркин
  • Оператор: Юрий Литвинов
  • Художник: Дмитрий Каплун
  • Возрастные ограничения: 16+
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  • Студии/Телеканалы: НТВ
  • Актёры: Антон Васильев, Андрей Гульнев, Мария Капустинская, Сергей Кошонин, Юрий Архангельский, Андрей Струговец
  •  
  • Рейтинг Дни.ру: 7.5
  • Рейтинг IMDb: 7.6

Трейлеры и видео

О сериале

Сюжет сериал "Невский. Тень архитектора" 4 сезон

Сериал "Невский. Тень архитектора" 4 сезон рассказывает о жизни талантливого опера Павла Семенова. Он возвращается в полицию и получает должность начальника отдела уголовного розыска. Паше приходится тяжело после смерти своего товарища – криминального авторитета Фомы, которого застрелил киллер. У него складываются непростые взаимоотношения с боссом – Андреем Михайловым, но вскоре личные склоки отходят на второй план.

В Санкт-Петербурге объявляется таинственный убийца, охотящийся на избежавших наказания преступников. Говорят, что вернулся Архитектор, хотя все считали его погибшим, его тень жестоко нависает над бандитами и прочими криминальными элементами. Главному герою сериала "Невский" в 4 сезоне предстоит поймать загадочного киллера. И вот однажды Андрей Михайлов случайно узнает, что его подчиненный может иметь к жестоким убийствам прямое отношение – ему необходимо выяснить правду, отделить друзей от врагов.

Что было в прошлых сезонах

В первой части Павел Семенов предстал молодым опером, которому предстояло раскрывать преступления в самом сложном точки зрения криминальной обстановке районе. Но парень справился с задачей – поймал легендарного бандита по прозвищу Архитектор. В следующей части Паша столкнулся с проблемой личного характера: его жену посадили за убийство, после чего он ушел со службы. Но жизнь вне полиции не принесла много счастья экс-оперу, тем более что вскоре убили одного из близких друзей.

Съемочный процесс

Съемки стартовали в Санкт-Петербурге в конце 2018 года. Часть эпизодов была отснята в Ленинградской области. Изначально создатели планировали выпустить в 4 сезоне 28 серий.

Актеры о сериале "Невский. Тень Архитектора"

Антон Васильев, сыгравший роль Паши, главного героя телесериала, рассказал о своем персонаже: "Мой герой – человек, который угодил в сложнейшую жизненную ситуацию. Трудно назвать его типичным для кинофильма героем. Он совершает много противоречивых действий, так как он сложная и запутавшаяся личность. Но зрители должны принять моего персонажа таким, какой он есть".

Дмитрий Паламарчук, сыгравший Фому, поделился мнением с журналистами: "В 4 сезоне моего персонажа уже не было. Однако "Невский. Тень архитектора" по-прежнему вызывает у меня колоссальный интерес. Мой герой, криминальный авторитет, хоть и был противоречивой личностью, мне нравился. Да, он обитал в преступном мире, но он умел дружить и протянуть руку помощи тем, кто отчаялся".

Интересные факты сериал "Невский. Тень архитектора" 4 сезон

  • В октябре 2018 года глава СК РФ Александр Бастрыкин наградил создателей кинопроекта медалями "За содействие".
  • Многосерийный фильм входит в топ-30 среди всех детективных телесериалов, снятых в России.
  • Постановщик Михаил Вассербаум отметил сложность съемок четвертой части. Он рассказал, что в сериях слишком много сцен, где приходилось ставить трудные с технической точки зрения трюки.

Когда новые серии

Официально о продлении кинопроекта ничего не сказано. Однако зрители могут сделать выводы, что продолжение будет, учитывая концовку последней на сегодня серии. Она вышла на ТВ 16 марта 2020 года.

Где смотреть сериал "Невский. Тень архитектора" 4 сезон

Эпизоды не так давно были показаны на телевидении. Но если вы хотите пересмотреть серии или по каким-то причинам не смогли этого сделать ранее, вы можете ознакомиться с ними на "Ютуб", на официальном канале НТВ.

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