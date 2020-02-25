Сериал "Невский. Тень архитектора" 4 сезон рассказывает о жизни талантливого опера Павла Семенова. Он возвращается в полицию и получает должность начальника отдела уголовного розыска. Паше приходится тяжело после смерти своего товарища – криминального авторитета Фомы, которого застрелил киллер. У него складываются непростые взаимоотношения с боссом – Андреем Михайловым, но вскоре личные склоки отходят на второй план.
В Санкт-Петербурге объявляется таинственный убийца, охотящийся на избежавших наказания преступников. Говорят, что вернулся Архитектор, хотя все считали его погибшим, его тень жестоко нависает над бандитами и прочими криминальными элементами. Главному герою сериала "Невский" в 4 сезоне предстоит поймать загадочного киллера. И вот однажды Андрей Михайлов случайно узнает, что его подчиненный может иметь к жестоким убийствам прямое отношение – ему необходимо выяснить правду, отделить друзей от врагов.
В первой части Павел Семенов предстал молодым опером, которому предстояло раскрывать преступления в самом сложном точки зрения криминальной обстановке районе. Но парень справился с задачей – поймал легендарного бандита по прозвищу Архитектор. В следующей части Паша столкнулся с проблемой личного характера: его жену посадили за убийство, после чего он ушел со службы. Но жизнь вне полиции не принесла много счастья экс-оперу, тем более что вскоре убили одного из близких друзей.
Съемки стартовали в Санкт-Петербурге в конце 2018 года. Часть эпизодов была отснята в Ленинградской области. Изначально создатели планировали выпустить в 4 сезоне 28 серий.
Антон Васильев, сыгравший роль Паши, главного героя телесериала, рассказал о своем персонаже: "Мой герой – человек, который угодил в сложнейшую жизненную ситуацию. Трудно назвать его типичным для кинофильма героем. Он совершает много противоречивых действий, так как он сложная и запутавшаяся личность. Но зрители должны принять моего персонажа таким, какой он есть".
Дмитрий Паламарчук, сыгравший Фому, поделился мнением с журналистами: "В 4 сезоне моего персонажа уже не было. Однако "Невский. Тень архитектора" по-прежнему вызывает у меня колоссальный интерес. Мой герой, криминальный авторитет, хоть и был противоречивой личностью, мне нравился. Да, он обитал в преступном мире, но он умел дружить и протянуть руку помощи тем, кто отчаялся".
Официально о продлении кинопроекта ничего не сказано. Однако зрители могут сделать выводы, что продолжение будет, учитывая концовку последней на сегодня серии. Она вышла на ТВ 16 марта 2020 года.
Эпизоды не так давно были показаны на телевидении. Но если вы хотите пересмотреть серии или по каким-то причинам не смогли этого сделать ранее, вы можете ознакомиться с ними на "Ютуб", на официальном канале НТВ.