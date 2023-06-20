В Сети опубликовали тизер 2 сезона "Игры в кальмара"

Актерский состав будущих серий нашумевшего проекта приятно удивил зрителей.

Южнокорейский хит "Игра в кальмара" вышел на платформе Netflix осенью 2021 года. Первый сезон дорамы моментально стал самым просматриваемым в более чем 90 странах, а ее актеры покорили зрителей и прославились на весь мир. После такого громкого успеха публике было обещано не менее захватывающее продолжение. Теперь, спустя почти два года, в Сети появился первый тизер второго сезона сериала.

Как отмечает "Общественная служба новостей", режиссеры проекта сообщили о том, что съемки возобновляются. Команда начала работать над новым сезоном нашумевшей дорамы и порадовала зрителей коротким роликом, приоткрывающим завесу тайны будущих серий. Тизер опубликовали на YouTube-канале Netflix накануне.

В двухминутном ролике авторы показали уже полюбившихся героев дорамы, а также представили новых. Актерский состав приятно удивил многих поклонников проекта. Выяснилось, что к своей роли вернулся Ли Джон-Джэ, который был главным героем первого сезона и сыграл игрока под номером 456, и некоторые другие звезды прошлых эпизодов. Кроме того, к команде присоединились известные южнокорейские актеры Им Си-Ван и Пак Су-Вун, а также другие знаменитости.