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Суббота 20 мая

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Эмма Уотсон: как актриса находит утешение после разрыва

Эмма Уотсон: как актриса находит утешение после разрыва
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Знаменитая актриса Эмма Уотсон рассталась со своим возлюбленным

К сожалению, последние новости из личной жизни Эммы Уотсон не радуют ее поклонников. Расставание с Брэндоном Грином стало для актрисы очередным неудачным опытом в поисках любви. Однако, как заявляет сама Эмма, она не сдается и продолжает верить в позитивные перемены.

К сожалению, не все поклонники Эммы поддерживают ее в таких устремлениях. Некоторые фанаты начали критиковать актрису за ее неудачи в личной жизни, а также за то, что она не комментирует свои отношения и не дает подробностей о делах амурных. Некоторые даже обвиняют артистку в том, что она использует частный скандал для продвижения по карьерной лестнице.

Однако, по словам самой Эммы, она не обращает внимания на эти обвинения и концентрируется на рабочих процессах. Актриса, как и прежде, снимается в кино и трудится над новыми проектами.

Таким образом, хотя личная жизнь Эммы Уотсон не всегда бывает легкой и безоблачной, знаменитость продолжает бороться за место под солнцем и не сдается в поисках любви. И, как надеются поклонники, в скором времени звезда "Гарри Поттера" обретет ту самую полноценную и счастливую семью, о которой мечтает.

20 мая 2023, 14:23
7 Дней✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Как изменились звезды "Гарри Поттера"

Руперт Гринт (Рон Уизли) заметно повзрослел, но сохранил прежнюю хулиганскую улыбку.
Из Дэниэла Рэдклифа, или Гарри Поттера, получился настоящий секс-символ.
26-летняя Эмма Уотсон (Гермиона) успела попасть в Книгу рекордов Гиннеса как самая высокооплачиваемая актриса.
Необычайно милая сестра Рона, Джинни Уизли, ставшая впоследствии девушкой, а затем и женой Гарри Поттера, в жизни - та еще красотка.
Главного злодея Волан-де-Морта в первой части "Гарри Поттера" сыграл Ричард Бреммер.
Первый преподаватель Гарри по защите от темных искусств - профессор Квирэлл, он же Иэн Харт.
Заклятый враг Гарри, Драко Малфой (актер Том Фелтон), - сейчас очень даже ничего.
Как, впрочем, и когда-то добродушный толстячок Невил Лонгботтом (актер Мэттью Льюис).
Мэгги Смит сыграла строгого профессора МакГонагалл.
Робби Колтрэйн, он же преподаватель ухода за магическими существами, хранитель ключей и лесник в школе чародейства и волшебства Хагрид.

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