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Сериалы
Проклятый рак: умерла культовая звезда сериала "Зачарованные"

Проклятый рак: умерла культовая звезда сериала "Зачарованные"

Звезда любимого миллионами сериала "Зачарованные" умерла в США.
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Сериал "Зачарованные" был особенно популярен в нулевые. Его сняли по мотивам одноименного романа. По сюжету, три сестры-красотки живут в Сан-Франциско в доме своей покойной бабки. Они прирожденные ведьмы, ведь все их женщины предки были ворожеями.

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Судьба Прю, Пайпер и Фиби была решена – сестры должны принять ведьминский сан и навсегда отречься от церкви. Девушки находят на чердаке Книгу таинств и произносят над ней заклинание. Так сестры превращаются в настоящих чародеек.

Многие поклонники до сих пор следят за судьбами актрис сериала "Зачарованные". На днях одной из них не стало. Исполнительница роли главного редактора журнала The Bay Mirror Элис Ротман Ребекка Болдинг умерла в США в своем доме в возрасте 73 лет после продолжительной болезни. Актриса долгое время боролась с раком яичников. Проклятый рак победил ее. У звезды сериала "Зачарованные" остались двое детей и внуки, сообщает Пятый канал.

Ребекка Болдинг снялась в 22 эпизодах за последние пять сезонов "Зачарованных". Напомним, еще одна актриса сериала "Зачарованные" борется с раком. Это американская актриса Шеннен Доэрти, исполнительница роли ведьмы Прю. В начале 2015 года актрисе диагностировали рак молочной железы.

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"Зачарованные". Фото: кадр из сериала
Автор: 21 июля 2022, 17:38 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник

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