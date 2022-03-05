"Поняла, что не хочу такой жизни": Железняк из "Сватов" приняла важное решение

Звезда сериала "Сваты" Олеся Железняк и ее супруг актер Спартак Сумченко воспитывают четверых детей. По словам актрисы, ей никогда не приходилось выбирать между семьей и карьерой. Знаменитость всегда умела совмещать профессиональную и личную жизнь.
В советское время, говорит Олеся, считалось, что актриса должна принадлежать только работе. В то время служительницы Мельпомены с легкостью решались на аборты. Железняк жалеет актрис, которые на закате жизни остались совершенно одни. Эти женщины сначала ждали грандиозных ролей, потом выполняли наказ режиссера: "Не рожай", считает звезда "Сватов". Насмотревшись на несчастье старших коллег по цеху, Олеся приняла важное решение.
"Сразу поняла, что не хочу такой жизни", – поделилась актриса.
Олеся Железняк уверена, что дети карьере не помеха. В прошлом актриса и ее супруг сталкивались с множеством трудностей, в том числе и финансовых. Но каждый раз, когда Железняк узнавала об очередной беременности, оказывалась на седьмом небе от счастья. Ребенок, считает звезда, — это подарок, от которого нельзя отказаться.
Свободное от работы время Олеся Железняк уделяет детям и ведению домашнего хозяйства. Сыновей и дочек звезда балует. Олеся чувствует вину перед детьми за то, что постоянно пропадает на работе. Всегда, когда Железняк позволяет отпрыскам слишком многое, на нее ругается муж.