Попало в глаза и легкие: что случилось с Ильиным на съемках "Склифосовского"

На площадке известный артист надышался гадостью.

Звезда сериала "Склифосовский" Андрей Ильин рассказал о сложностях, с которыми столкнулся на съемках драмы о медиках. 61-летний актер признался, что работать на площадке картины ему очень тяжело. Иногда в кадре, говорит Ильин, он делает очень глупые ошибки.

Дело в том, что герой знаменитости – челюстно-лицевой хирург – на экране должен умело управляться с различными инструментами. Рукам Андрея Епифановича не хватает ловкости. "Но в итоге есть искусство монтажа, что-то можно убрать, снять чужие руки", – сказал Ильин в свежем интервью.

Эпизод про пациента со стрелой во лбу – один из самых тяжелых, отметил артист. На улице в тот день стояла чудовищная жара, столбик термометра показывал чуть менее 40 градусов. Андрей Ильин снова и снова пытался правильно расстелить простынку в кадре – ничего не получалось, так как ткань оказалась слишком легкой. Пришлось снять более десяти дублей. Режиссер нервничал, переживал и сам Ильин. Актер злился на себя. Он считал, что подводит всю съемочную группу.

"Ну, все! Полная профнепригодность, пойду сдаваться и отказываться", – думал тогда артист. Тот день Андрей Епифанович вспоминает с ужасом.

Еще одна нелюбимая сцена Ильина – сход лавины в горах. По словам звезды, снег, который использовали в кадре, был бумажным. Его гадкая пыль поднималась в воздух из-за порывов ветра, попадала в глаза и дыхательные пути. Андрей Епифанович уверен, что в легких у него до сих пор осталось немного бутафорского снега.