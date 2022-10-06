Без памяти влюбилась в Машкова, а родила другому: что стало с известной актрисой Ломоносовой

Личная жизнь артистки, как и карьера, была очень насыщенной.

Ольга Ломоносова знакома многим зрителям благодаря роли яркой красавицы Киры Воропаевой в сериале "Не родись красивой". Именно эта работа сделала из актрисы настоящую звезду. Впрочем, Ольга и сейчас продолжает активно сниматься и регулярно радует поклонников новыми ролями. Однако не все знают, как складывается судьба 44-летней артистки за пределами экранов.

Будущая звезда кино появилась на свет в 1978 году и выросла в Донецке. В детстве Ольга занималась гимнастикой и балетом, а после окончания школы поступила в хореографическое училище в Киеве. Окружающие пророчили девушке блестящую карьеру балерины, к тому же, к окончанию учебы ей предложили очень перспективную стажировку в Германии. Однако планам было не суждено сбыться.

Однажды на отдыхе судьба свела Ломоносову с компанией актеров театра "Сатирикон". А вскоре новые знакомые уговорили Ольгу приехать к ним в гости. За несколько дней, проведенных в московском театре, девушка без памяти влюбилась в харизматичного Владимира Машкова. Выпускница хореографического училища не только отказалась от важной стажировки, но и твердо решила переехать в Москву.

Хотя с Машковым у Ломоносовой ничего не вышло, она не пожалела о своем решении. Девушка поступила в Щукинское училище и начала свой путь в актерской карьере. В 2001-м Ольга впервые появилась на экранах, а всего через четыре года прославилась на всю страну, снявшись в сериале "Не родись красивой".

Личная жизнь актрисы сложилась не сразу. В первый раз Ольга вышла замуж сразу после окончания Щукинского училища, когда перед ней встал вопрос гражданства и прописки. Чтобы решить проблему, вчерашняя студентка выскочила за Евгения Ряшенцева – сына известного поэта. Однако союз продлился всего полтора года.

Главной любовью знаменитости стал режиссер Павел Сафонов. Будущие супруги сблизились в процессе совместной работы и со временем поняли, что не могут друг без друга. Ольга не только стала по-настоящему счастливой рядом с Павлом, но и родила ему троих детей. Сейчас пара воспитывает 15-летнюю Варвару, 11-летнюю Александру и пятилетнего Федора. При этом влюбленные до сих пор официально не женаты. Актриса дорожит своей семьей, но не считает штамп в паспорте необходимостью.