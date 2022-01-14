Уничтоженная мать отреклась от звезды турецких теленовелл Озджана Дениза

Пожилая женщина убита горем, а ее сын влюблен по уши.

49-летний актер Озджан Дениз вошел в 2022 год влюбленным. Звезда турецких теленовелл "Любовь против судьбы" и "Я так долго тебя ждал" закрутила роман с моделью и дизайнером Самар Дадгар.

Семья актера против нового увлечения артиста. Сильнее прочих переживает мать знаменитости. Новость о том, что сын вновь связался с женщиной значительно моложе себя уничтожила пенсионерку. Родительница откровенно сказала Денизу о своем отношении к 25-летней Дадгар.

Судя по всему, Озджан протест матери пропустил мимо ушей. Как сообщает издание Posta, родительница турецкой знаменитости съехала из дома, в котором жила вместе с Денизом. Кроме того, женщина заблокировала наследника в соцсетях. Пенсионерка практически отреклась от сына. Общаясь с журналистами мать звезды сериала "Любовь против судьбы" заявила, что не благословляет отношения отпрыска.

Стоит отметить, что мать Озджана Дениза переживает неспроста. Дело в том, что брак артиста с молоденькой Фейзой Актан обернулся сущим кошмаром. После развода супруга обвинила Дениза в неоднократных избиениях и угрозах убийством. Дело дошло до суда. Если вину актера докажут, он может отправиться в тюрьму. Кроме того, артист и его экс-зазноба не могут договориться об опеке. Озджан хочет, чтобы сын Кузей проживал вместе с ним. Как писали "Дни.ру", ранее были обнародованы свидетельские показания сестры Фейзы Актан. Женщина рассказала Фемиде о том, как Озджан Дениз издевался над своей супругой.