Затушить сигарету о лицо: раскрыты подробности издевательств звезды турецких сериалов над женой

Против знаменитости выступила родственница пострадавшей.

Конфликт звезды турецких теленовелл Озджана Дениза и его экс-жены Фейзы Актан вновь разбирали в одном из судов Стамбула. Состоялось второе слушание по делу об издевательствах, угрозах и "нанесении телесных повреждений". Самого Озджана на заседании не было из-за болезни сына.

В качестве свидетеля перед судьей выступила сестра Фейзы Актан, Эда. Женщина рассказала о том, как однажды Озджан напал на Фейзу, запер ее на несколько часов в комнате, а позднее пытался затушить сигарету о ее лицо. Эда и маленький сын пары Кузей в момент потасовки находились в соседних комнатах и слышали душераздирающие крики.

Конфликт, по словам Эды Актан, разгорелся из-за романтических сообщений, которые Озджану Денизу прислала некая женщина. Фейза случайно увидела СМС, когда ее сын смотрел мультфильмы на телефоне Дениза.

В защиту звезды сериалов "Любовь против судьбы" и "Я так долго тебя ждал" Озджана Дениза выступил его брат, Эрджан Дениз. Родственник артиста сообщил, что в 2018 году был соседом пары, поэтому хорошо знаком с ситуацией. Сады Озджана и Эрджана граничили друг с другом. По словам брата артиста, однажды он слышал, как Актан, которая носила под сердцем ребенка, обещала бросить малыша после родов. Дескать, сын Фейзе был не нужен.

Также Эрджан Дениз сообщил судье, что у Фейзы Актан есть нездоровая привычка – девушка наносит себе раны. Каждый раз после ссоры с мужем Фейза вредила себе.

Выслушав свидетелей суд назначил третье заседание на февраль 2021 года. Напомним, звезда турецких сериалов обвиняется в неоднократных избиениях экс-жены Фейзы Актан. Если вина актера будет доказана, он может отправиться в тюрьму на срок до одного года. Озджан Дениз обвинения отрицает, а уголовное дело связывает с делом об опеке, которое он открыл после развода.