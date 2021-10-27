Разрывает в клочья: СМИ опубликовали кадры жуткой драки звезды турецких сериалов с экс-женой

Около недели назад турецкий актер Озджан Дениз заявил в полицию на бывшую жену Фейзу Актан. Актер сериала "Стамбульская невеста" сообщил, что экс-избранница избила его. По словам Дениза, потасовка произошла на глазах у его трехлетнего сына Кузея. Озджан также обвинил Фейзу в жестоком обращении с ребенком.
Как оказалось, турецкой знаменитости удалось получить записи с камер видеонаблюдения, установленных у дома его бывшей жены. Кадры жуткой драки с Фейзой Озджан отдал СМИ. Турецкий телеканал NTV опубликовал ролик на своем официальном канале в "Ютуб".
На видео Дениз и Актан говорят у выхода в квартиру. Потом Фейза выходит на крыльцо, закрывает за собой дверь и со всей дури бьет актера ладонью по щеке. Затем девушка сталкивает бывшего мужа с лестницы, но тому удается удержать равновесие. На актера сериала "Стамбульская невеста" сыпется град ударов, которые он терпеливо сносит. Знаменитость не отвечает избраннице. В какой-то момент бывшая супруга хватает Озджана Дениза за футболку и разрывает ее в клочья.
На крики Фейзы выбегает ее сестра Эда. Девушка пытается утихомирить бывшую жену актера. Когда в проеме двери появляется фигура маленького Кузея, скандал затихает. Как только Эда уносит малыша в дом, Озджан начинает кричать, чтобы Фейза не била их сына.
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Общаясь с журналистами, звезда турецких теленовелл сообщила, что часто сталкивается с истериками бывшей жены. Дескать, Актан не впервые ведет себя неадекватно. Как писали "Дни.ру", очередной конфликт между Озджаном Денизом и Фейзой Актан произошел из-за того, что их сын не пошел в школу.
Отметим, по мнению пользователей Сети Озджан Дениз слишком хладнокровно реагировал на припадок экс-супруги. Поведение актера показалось подозрительным. Создавалось впечатление, что артист спланировал произошедшее и воспользовался нестабильным психическим состоянием Актан. Возможно, считают интернет-обитатели, Дениз хочет выставить Фейзу неадекватной, чтобы лишить ее родительских прав.
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Милана Балагезян гадалка от бога или Милана Балагезян вернула мужа в семью или Милана Балагезян Маг от бога или еще что то в этом роде! Короче Супер заголовок!
Кто подскажет?