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Овдовел и оказался в доме престарелых: последние дни актера из "Ментовских войн" Романа Громадского

Овдовел и оказался в доме престарелых: последние дни актера из "Ментовских войн" Романа Громадского

Как сложилась жизнь известного актера Романа Громадского.
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Народный артист России Роман Громадский скончался 28 августа 2021 года. У звезды сериала "Ментовские войны" и фильма "Романс о влюбленных" случился инсульт.

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Как удалось выяснить журналистам, последние несколько лет Громадский жил в доме престарелых. У артиста были серьезные проблемы со здоровьем, ему нужен был постоянный присмотр. Роман Борисович не хотел быть обузой сыну и внукам и сам решил жить в пансионате.

По словам художественного директора театра "Балтийский дом" Марины Беляевой, с родственниками у Романа Громадского были очень теплые отношения. Летом актер всегда жил на даче сына. "Пансионат - скорее, вынужденная мера", – сказала Беляева.

Роман Громадский родился в Ленинграде 18 декабря 1940 года. Ребенком артист пережил блокаду. С ранних лет Громадский грезил сценой, всегда участвовал в художественной самодеятельности, поэтому после школы поступил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии, который успешно окончил. За год до смерти Роман Борисович признался в интервью, что очень доволен тем, как сложилась его профессиональная жизнь. Стать звездой первой величины он никогда не стремился. Громадский любил актерство и выходил на сцену с наслаждением.

Личная жизнь Романа Громадского сложилась не так удачно, как профессиональная. Впервые артист женился еще во время учебы в ЛГИТМиК. Его супругой стала однокурсница Вера Громадская. Артист взял фамилию избранницы: от рождения он был Владимиров.

"В июле 1966 года родился наш Андрей, а спустя четыре дня моей Верочки не стало", – вспоминал Роман Борисович.

Во время беременности у супруги актера развился цирроз печени. Громадский был вне себя от горя, он долго не мог принять смерть избранницы.

Второй раз звезда "Ментовских войн" отправился в ЗАГС с актрисой Александрой Отморской. К сожалению, этот брак Громадского просуществовал недолго. После свадьбы выяснилось, супруги не сходятся в характерах и несовместимы в постели.

Третьей супругой актера стала Ирина Александровна – кандидат математических наук. В этом браке Громадский наконец-то обрел счастье. "Мой Андрей в ней сразу маму признал", – говорил об отношениях жены и сына артист. Ирина Александровна, как говорят коллеги актера, обладала очень добрым нравом и с легкостью могла расположить к себе любого.

Однажды в дом Романа Громадского пришла беда. Его супруга упала на даче и получила серьезную травму позвоночника. Ирина Александровна оказалась прикована к постели. Артист до последнего ухаживал за избранницей. Овдовев, он отправился жить в пансионат.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Semen Likhodeev / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 8 сентября 2021, 02:07 Источник: "Экспресс газета" ✓ Надежный источник
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